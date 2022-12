Tajante decisión de Osep frente al cobro de coseguros

En el marco del III Congreso Multidisciplinario de Salud organizado por la Obra Social de los Empleados Públicos (Osep), el titular del organismo, Carlos Funes, se refirió a la situación financiera y brindó precisiones respecto al cobro de coseguros por parte de médicos prestadores e instituciones.

El titular de la obra social estatal aclaró que durante el mes de noviembre todos los prestadores cobraron los montos de las prácticas realizadas en el mes de julio que fueron facturadas en agosto. "Hicimos los pagos a los 90 días...tenemos que disminuir los plazos para llegar a los 70 días que dice el convenio y también mejorar algunos valores", destacó Carlos Funes y agregó: "Hemos detectado que existen profesionales que cobran cifras entre 100 mil y 200 mil pesos a quienes necesitan una operación en concepto de coseguro. Cuesta mucho llegar a la renuncia de los profesionales ya que los pacientes no quieren confrontar con sus médicos de cabecera pero cuando detectamos esos casos los suspendemos".

Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar un incremento en los aportes dijo: "Estamos pensando en variables a través de las cuales encontremos el equilibrio financiero. Sabemos que no vamos a bajar los servicios".

En relación al presupuesto aprobado para el año próximo Funes expresó: "A diferencia del resto, nuestro presupuesto tiene principio y fin ya que está hecho con el aporte de los empleados y está rondando para el año que viene en los 41 mil millones de pesos que parece mucha plata pero si dividen en 400 mil afiliados y 12 meses da un ingreso per cápita mensual de 8500 pesos. Ese es el monto con el que contará la obra social para financiar el sistema" y agregó: "Somos el financiador más importante de la provincia ya que financiamos el 70% del prestador privado. Estamos trabajando para encontrar un equilibrio. No tenemos cortes de sistema en clínicas, servicios y prestadores porque la cadena de pago no se cortó".