Sortea su moto para pagarse la cirugía por cáncer de mamas

Una mujer de 38 años que sufre de cáncer de mamas y tiene hasta el próximo viernes para reunir los 4.500 dólares que requiere la operación, la cual sólo es cubierta en una parte por la prepaga a la que está afiliada, rifa una moto para poder costearla.

Se trata de Laura Guanco, quien trabaja como cajera en una financiera, y vive con su esposo e hijos en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza.

La mujer se enteró que padece cáncer de mama un año atrás cuando detectó un bulto y se realizó un control, momento en el que debió enfrentar la noticias junto a su familia. De inmediato se sometió a un tratamiento de quimioterapia, pero los médicos le comunicaron que debía realizarse una cirugía en forma urgente, según consignó NA.

Según el sitio Zonales, la cuestión se complicó porque la obra social prepaga que había contratado para mejorar las prestaciones que recibía de la obra social de comercio OSECAC, le comunicó que no cubría el monto de la operación, por lo que debe reunir 4.500 dólares.

La operación es una doble mastectomía bilateral con vaciamiento axilar, de la cual la empresa de medicina prepaga le cubre sólo una parte de su valor y mientras que la paciente debe abonar por su cuenta la diferencia.

Fue entonces que decidió rifar la moto de la familia, una Zanella 110 ZB, con el fin de reunir el dinero requerido, la cual se sortea el próximo 12 de noviembre con los números de la Lotería de la Ciudad, y hasta el momento llevaba reunidos unos 600 dólares.

"La verdad es que no tengo ese dinero para pagar la cirugía, por eso apelo a la solidaridad de la gente y se me ocurrió rifar una moto para conseguir la plata", reconoció Laura.

Mientras Laura y sus allegados se afanan por conseguir el dinero necesario, aparecieron dificultades con individuos inescrupulosos que intentan aprovecharse de la situación.

"Un familiar mío compartió una imagen de alguien que está pidiendo plata de la rifa, con un teléfono celular y un CBU que no son míos. Me dio bronca porque se trata de una persona, un tal Elías, que no conozco, y modificaron la imagen que hizo mi sobrina. Por eso quiero recordarles a todos que sólo yo estoy manejando esto de la rifa, no lo está haciendo ni mi marido, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni nadie más", advirtió en redes sociales.

Las personas que quieran colaborar con Laura y comprar un número de la rifa, pueden contactarla al celular 11-6565-1793 o a su cuenta de Instagram (@lauraguanco). En tanto, también le pueden enviar dinero por Mercado Pago, a su cuenta con el CBU 2590017220331520030100 o su alias LLAVE.BOLETA.JAGUAR.