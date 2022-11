El mal servicio de Movistar

El cliente, fiel desde muchísimos años, de la época cuando la empresa proveía los conocidos ”ladrillos” de Movicon se trasladó a la oficina central de Movistar en Mendoza. Su objetivo era conseguir le facilitaran un E-sim para poder completar la habilitación de su IPhone 14, que en su versión de origen no cuenta con el tradicional chip.

Ya en la entrada, cuando proveen un número para la posterior atención, le señalaron que "no podían cumplimentar el requerimiento por no tener disponibilidad".

Raro para el cliente resultó la afirmación. No es algo material. ¡Es un simple código QR! Preguntada la empleada de cuándo se podría satisfacer la demanda, segura y suelta de cuerpo respondió: “No sabemos”.

¿Cómo que no saben?“ Efectivamente, como no son todos los IPhone los que requieren de E-sim no puedo decirle cuándo vamos a poder satisfacer su necesidad", respondió.

Absorto ante la falta de respuesta, solicitó el libro de quejas. Transcurrido un tiempo corto de espera, en el box donde fue atendido nuevamente no pudieron brindarle ninguna certeza.

Asentó en el libro de quejas su reclamo y partió con desazón e incertidumbre. Falta total de respuesta. En el manual básico de satisfacción al cliente está prohibido no dar ningún tipo de solución al requerimiento de los clientes.

La duda, la incertidumbre, la falta absoluta de algún atisbo de contestación es todo lo contrario a la fidelización de los clientes. Pero para Movistar los clientes parecen no ser importantes.

Empresa de servicio sin prestar servicio completo. En Argentina y con Movistar se consigue. Así estamos.