Por qué el cambio brusco en el clima impacta en el cuerpo y qué hacer para evitar enfermedades

Que durante algunos días los termómetros rozaran los 30 grados centígrados, con jornadas en las que el calor obligó a los mendocinos a buscar en los roperos remeras de la temporada anterior, para luego afrontar una diferencia de, al menos, 15 grados menos en la jornada de este miércoles, no pasa desapercibido para el organismo, que en breves lapsos de tiempo y dependiendo del estado de salud en cada persona, debe adaptarse.

Es que, si bien la lluvia que acompañó la mañana y el mediodía del miércoles colaboró a aplacar la sequedad del ambiente, un nuevo "reacomodamiento" a las condiciones que ofrece el tiempo de esta temporada de transición se espera para el fin de semana, con episodios de viento Zonda y más días que estarán marcados por una importante amplitud térmica.

Así, el fin de semana largo que comenzará este viernes y se extenderá hasta el lunes en el marco de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural -12 de octubre- tendrá la particularidad de presentar una variabilidad en las condiciones del tiempo que requerirán atender a diferentes cuidados para que esta multiplicidad de factores no afecte la salud de los integrantes de la familia. Sobre todo, cuando la idea es compartir momentos al aire libre, viajar y disfrutar a pleno de las jornadas.

En ese sentido, Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) detalló que es una realidad que las condiciones climatológicas tengan un impacto en la salud de los seres humanos a partir de las modificaciones que producen a nivel de las mucosas de las vías respiratorias superiores, las oculares y la piel.

"Lo ideal es estar en un temperatura ambiente estable, pero sabemos que en Mendoza esto no sucede y que además, el ser humano tiene mecanismos de adaptación a las diferentes zonas donde vive", detalló Saracco y aclaró que, en el caso de los climas secos, en los que hay largos períodos sin lluvias, como es Mendoza, se pueden producir episodios de mayor vulnerabilidad a los eventos naturales que ofrecen cambios drásticos como los que se viven por estos días y en camino al fin de semana.

Condiciones inestables y cambios bruscos

Pero, ¿cómo se plantean esas condiciones? El meteorólogo Fernando Jara ofrece una descripción que da cuenta de estos cambios drásticos que seguirán viviendo tanto mendocinos como viajeros nacionales y de todas partes del mundo que lleguen por estos días a Mendoza. Mientas que luego del descenso de la temperatura que alcanzó como mucho los 16 grados centígrados durante el miércoles, con un cielo nublado a parcialmente nublado, hacia la noche ya no habrá posibilidades de lluvias. En tanto que para este jueves 6 de octubre todo indica que la nubosidad disminuirá a lo largo del día. "La temperatura mínima será de siete grados centígrados y la máxima podría llegar a 25 grados centígrados", detalló Jara y anticipó que el viernes las condiciones cambiarán.

Justamente, ese día el viento Zonda soplará en altura, en precordillera y también en el llano a partir de las 13 horas. También "tendríamos algo de nubosidad ese día", indicó el meteorólogo y adelantó que la temperatura máxima podría llegar a los 31 grados centígrados el primer día del feriado "XL". La mínima para esa jornada, en tanto, será nada que de veinte grados menos. El sábado se espera que la jornada se presente ventosa, con nubosidad variable y con una mínima que irá en descenso. De hecho, el fresco se sentirá ese día con una temperatura máxima de 18 grados centígrados. "El domingo habrá poca nubosidad. La mínima será de 6 grados centígrados y la máxima de 23", aclaró Jara.

El frío, ¿enferma?

En este abanico de variaciones, la importancia de cuidar la salud no es menor, ya que es justamente bajo estas condiciones cuando el organismo se vuelve más sensible a los cambios bruscos de temperaturas y condiciones. El viento Zonda, que traslada una gran cantidad de tierra y sequedad, es uno de los factores sobre los cuales los especialistas ponen el acento. La exposición a situaciones en las que no se cuenta con el abrigo necesario debido a que el cambio término suele aparecer de manera repentina, se suma entre las circunstancias que muchas veces hacen sobreexigir al organismo una respuesta exagerada de las defensas. El viento Zonda llega cargado de partículas que pueden generar infecciones.

En este sentido Saracco hizo una salvedad. "El frío no es el que produce enfermedades, sino los gérmenes que están siempre presentes", recalca el especialista. Ahora bien. ¿Por qué entonces suele suceder que ante una exposición a una baja temperatura sin contar con el adecuado abrigo derive en una congestión nasal que puede estar acompañada de tos o incluso fiebre? La respuesta es clara: "Lo que se altera frente a esos procesos de cambios bruscos es la respuesta del sistema inmunológico. Los gérmenes están siempre presentes y lo que hace el organismo es responder a una batalla", ejemplificó el profesional para dar cuenta de la importancia de reforzar todas las medidas higiénico sanitarias para evitar enfermedades e infecciones.

En el caso de las personas que presentan cuadros alérgicos, asma y patologías inmunológicas o crónicas, las medidas de prevención deben ser aún más específicas, según cada caso en particular. En estos casos, el consejo es evitar la automedicación ya que el consumo de determinados medicamentos puede generar una baja en las defensas del cuerpo, Los corticoesteroides, son un ejemplo.

Claves para cuidar el sistema inmune

Lo cierto es que como regla general, Saracco transmitió que es fundamental siempre, cumplir con el lavado de manos frecuente, ventilar los ambientes (cuando no corre Zonda), tratar de evitar las situaciones de estrés, llevar una alimentación equilibrada, suficiente, con prevalencia de frutas y verduras (que contienen las vitaminas que ayudarán a fortalecer al sistema inmunológico) y realizar actividad física.

A la lista de acciones para que el organismo responda de la manera más adecuada a la necesaria adaptación a los cambios relacionados a factores del clima, también figura mantener en las mejores condiciones posibles las barreras de protección natural de la piel -por donde también ingresan gérmenes- y tener las mucosas respiratorias lo más humectadas posible para evitar que la sequedad del ambiente (sobre todo cuando corre Zonda) afecten las defensas naturales del cuerpo.

Ollas con agua y trapos mojados para apaciguar la tierra

Cada vez que corre viento Zonda, detalla Saracco, se incrementa el riesgo de padecer arritmias y episodios de índole cardiovascular. "Está comprobado que el Zonda afecta a la conducta y por eso no es recomendable realizar actividades que requieran de altos niveles de concentración. como manejar", explicó el especialista. Debido a esta situación y a las condiciones generales que suelen presentarse mientras sopla este viento característico de Mendoza (caída de ramas o cables de alta tensión, entre las más frecuentes), siempre es recomendable mantenerse en casa. No se recomienda manejar cuando corre viento Zonda.

En este caso y como consecuencia de la tierra cargada de gérmenes, lo ideal es tapar la parte inferior de las puertas con trapos mojados y como medio para humedecer el ambiente, dejar una olla con agua a hervir. Sobre todo en el caso de los bebés menores de tres meses, en fundamental evitar por todos los medios exponerlos a ambientes con tierra, ya que pueden contraer la bacteria clostridium botulinum, el agente causante del botulismo.

Curiosamente, un estudio científico reciente, indicó de hecho, que en el Valle de Uco persiste una mayor proporción de este agente en la tierra. "Una vez que ingresa al organismo del bebé y se aloja en el intestino, produciendo un cuadro toxoinfeccioso que puede llevar a la muerte", remarcó Saracco, quien además es médico toxicólogo, a cargo del departamento de Toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza.

De acuerdo a las estimaciones anuales, entre diez y 14 niños y niñas mueren en la provincia a causa de esta bacteria. De allí la importancia de evitar por todos los medios el contacto con elementos que no estén debidamente esterilizados, como chupetes y mamaderas. "El viento Zonda traslada la tierra que puede contener a esta bacteria", remarcó Saracco a modo de prevención.