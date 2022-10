Estudiantes tomaron otra vez el Colegio Nacional de Buenos Aires

Tras numerosas asambleas, el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CENBA) decidió volver a tomar las instalaciones de la institución como protesta en rechazo a la gestión de la rectora Valeria Bergman. La decisión fue transmitida a través de un comunicado y se sostendrá durante el martes 25 y miércoles 26 de octubre.

Los estudiantes nucleados en el CENBA, bajo la presidencia de Victoria Liascovich, decidieron implementar la medida de fuerza y solicitaron la renuncia de la rectora mediante un extenso documento en el que critican su gestión. Según expresaron, la gestión de la rectora “es nociva” para la institución y “queda en evidencia el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio”.

Parte del comunicado difundido anoche por los estudiantes

Otro de los aspectos que los estudiantes mencionaron se relacionan a las condiciones edilicias del establecimiento educativo. “Se caen techos, ventiladores y ventanas”; en que “durante cuatro años no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo”; y en que “el CER, órgano crucial para el correcto funcionamiento democrático del Colegio, pierde efectividad a medida que la rectora patea las sesiones, modifica los temarios y no firma los proyectos aprobados”. “¿Dónde quedó la excelencia académica del Colegio Nacional de Buenos Aires?”, expresaron los estudiantes.

Por otro lado, los estudiantes denunciaron que estos últimos cuatro años, la rectora actual "no abrió ni un solo concurso docente", acción que calificaron como una "falta de transparencia alarmante" y cuestionaron la incorporación de educadores que "no eran contratados por su aptitud, sino por pertenecer al gremio-aval de la gestión" asegurando que Bergman contrató a docentes afines y no concursados.