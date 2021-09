Lo que faltaba: una nueva variante tendría resistencia a las vacunas

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señaló hoy que la variante Mu del coronavirus, detectada por primera vez en Colombia y considerada de "interés" por la OMS, es "potencialmente preocupante" aunque todavía no existen datos que demuestren si se volverá más predominante que la Delta.



La EMA, aunque está centrada en la investigación de la Delta debido a su alta transmisibilidad, también está observando "otras variantes que pueden propagase, como la Lambda (identificada en Perú) y más recientemente la Mu", dijo Marco Cavaleri, responsable de la estrategia de vacunas del regulador, según la agencia de noticias AFP.



"La (variante) Mu podría ser potencialmente más preocupante porque podría mostrar un posible riesgo de inmunoevasión o resistencia a las vacunas", añadió. La EMA hablará con los centros de investigación de vacunas sobre la eficacia de los fármacos contra esta variante.



No obstante, Cavaleri destacó que aún "no tenemos datos que muestren que la variante Mu se propaga tanto o que tenga posibilidades de superar a la variante Delta como cepa dominante".





Todos los virus, también el SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19, mutan constantemente; la mayoría de estas modificaciones tienen poca o ninguna incidencia en las características del virus pero algunas pueden afectar la forma en que se propaga, la gravedad de la enfermedad o la eficacia de los tratamientos y vacunas.



Actualmente, la Organización Mundial de Salud (OMS) identifica como variantes de preocupación (VOC) a la Delta (identificada por primera vez en India e impulsora de nuevas olas en muchos países del mundo), Alpha (detectada en Reino Unido), Beta (de Sudáfrica) y Gamma (de Manaos).



Las VOC son aquellas variantes que están asociadas a uno o más de los siguientes cambios en un grado significativo: aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la covid-19; incremento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; y/o disminución de la eficacia de las medidas sociales de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.



Además, la OMS definió que existen variantes de interés (VOI) que son Mu (identificada por primera vez en Colombia), Eta, Iota (de California), Kappa (otra de India) y Lambda (conocida como la variante Andina, identificada por primera vez en Perú y bastante predominante en América Latina).





Las VOI son aquellas que presentan cambios en el genoma que, según se ha demostrado o se prevé, afectan a características del virus como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos.