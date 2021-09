¡Develamos el misterio! Este era el argentinismo del último reto MDZ

Como cada sábado, el último fin de semana compartimos un dibujo original de Andrés Hughes. la ilustración escondía una típica expresión local, uno de esos argentinismos que repetimos sin ser del todo conscientes de que pocos lo entenderían si no crecieron en este país. Si todavía no participaste del reto MDZ tenés una nueva oportunidad.

Todavía te queda una oportunidad más para adivinar qué argentinismo esconde la ilustración de Andrés Hughes.

Patsy fue una de las primeras en contestar, pero -contra todo pronóstico- erró en su respuesta. Dijo que el dibujo ilustraba la expresión "Al agua pato"... Varios incurrieron en el mismo error. Se ve que esa también es una expresión que solemos usar en este rincón del mundo.

Si dijiste "No tiene los patitos en fila", acertaste. Igual que cientos de lectores de MDZ Norma fue la primera en dar con la respuesta correcta. No se acuerda cuándo fue la última vez que lo usó, pero enseguida alguien más que también acertó la respuesta dijo haber usado esta expresión "hace poco, porque hablamos de una persona que no estaba muy cuerda. También solemos usar que le faltan un par de jugadores",

Según Andrés Hughes, "cuando alguien no razona del todo bien, o falla parte de su lógica -pero no toda- se puede decir que no tiene los patitos alineados o en fila".

El artista señala que "Es una frase para expresar cuando una persona está no del todo cuerdo, medio loco".