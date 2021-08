Qué hizo Frida Kahlo cuando descubrió que Diego Rivera le era infiel con su hermana

Formaron una de las parejas más famosas en la historia del arte y también una de las más polémicas. ¿De quiénes se trata? De Frida Kahlo y Diego Rivera. De entre las múltiples infidelidades que el pintor mexicano tuvo hacia con ella, hubo una que fue más grave y más dolorosa: la que involucró también a la hermana de Frida. A continuación, te contamos cómo reaccionó esta artista y cuál fue la decisión que tomó.

Fuente: heraldodemexico.com.mx

¿Cómo nació la histórica relación amorosa entre Frida Kahlo y Diego Rivera?

Ella había nacido en 1907 y él en 1886. La diferencia de edad era notoria, pero la conexión que hubo entre Frida Kahlo y Diego Rivera hizo que su vínculo pasara a la historia como uno de los más resonantes en la historia del arte mundial, no solo por los talentos de cada uno, sino también por las numerosas polémicas que protagonizaron.



Cuenta El Heraldo que se conocieron cuando ella tenía 15 años y que los sentimientos de admiración y atracción no tardaron en aparecer. No obstante, recién en 1929 contraerían matrimonio, cuando Frida tenía 22 años y ya había pasado por el fatal accidente que marcaría para siempre su vida.



Por entonces, Diego Rivera ya había transitado por dos matrimonios y varias relaciones previas. En todas ellas, se destacó siempre la misma variable: la poca (por no decir nula) capacidad del artista mexicano de resistirse a los encantos de otras mujeres.



De acuerdo con Cultura Colectiva, en más de una ocasión Rivera manifestó que, para él, Kahlo era “la mujer más maravillosa” que conoció. Sin embargo, él mismo fue consciente de cómo se comportó en la relación.



Tal como cita dicho medio, el pintor expresó: “Desgraciadamente no supe amarla a ella sola, pues he sido siempre incapaz de amar a una sola mujer”.



Frida Kahlo y su decisión ante la infidelidad más dolorosa de Diego Rivera

Todo parece indicar que Frida era consciente de las numerosas infidelidades que Diego Rivera cometía mientras estaba con ella. Según El Heraldo, el amor que había entre ellos era tan fuerte que la artista podía tolerar dichas situaciones.



Sin embargo, hubo una que superó el límite y que fue tan dolorosa para Frida que ya nada volvió a ser lo mismo para la pareja.



La infidelidad en cuestión involucró ni más ni menos que a Cristina, la hermana menor de Frida y una figura más que importante en su vida. De hecho, fue precisamente ella quien ayudó y asistió a Kahlo en los momentos más difíciles luego del accidente.



De hecho, las siguientes palabras fueron dirigidas de Frida Kahlo dirigidas a Diego Rivera: “¿qué buscabas, qué buscas, qué te dan y qué te dieron ellas que yo no te di?”.



Luego de la traición de su esposo y de su hermana, la pintora tomó una decisión muy particular: desde entonces, ella y Rivero pasarían a tener una relación abierta.



Dicho de otra manera, a partir de ese momento ella también comenzaría a serle infiel a su pareja.



Esta situación no duró mucho, ya que en 1939 ambos íconos del arte mundial terminarían divorciándose.



Para sorpresa de muchos, en 1940 volverían a casarse, aunque esta vez con el pacto de llevar adelante un matrimonio más bien amistoso y desprovisto de una vida sexual.





¿Qué opinas acerca de la historia de amor de Frida Kahlo y Diego Rivera? ¿Reaccionarías de la misma forma ante una infidelidad de tales características?