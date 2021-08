¿En qué quedó la investigación contra Vicente Fernández por lavado de dinero?

A fines de 2013, una impactante noticia sacudía el mundo de la música latina: Vicente Fernández estaba involucrado en una investigación por presunto lavado de dinero y vinculación narco. En realidad, el acusado fue Andrés Barco, el empresario que organizó su gira, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



Al día de hoy, esta investigación que también giró en torno a la figura del argentino Lionel Messi, ya parece ser cosa del pasado y no se hallan noticias vinculadas a la misma.

Además de Fernández, otro involucrado en el caso dado a conocer en 2013 fue Leonel Messi. Fuente: eldiariony.com

Vicente Fernández, Lionel Messi y la investigación por presunto lavado de dinero

Todo se dio a conocer hacia diciembre de 2013. El nombre de Vicente Fernández aparecía en medio de una investigación por presunto lavado de dinero y por vinculación narco.



Sin embargo, “Chente” no tenía nada que ver: quien estaba en el centro de la polémica era el empresario colombiano Andrés Barco, responsable de la organización de una serie de conciertos que había brindado el artista mexicano.



Al mismo tiempo, la investigación involucraba a Lionel Messi, y el motivo estaba en que el propio Barco se había encargado de llevar adelante unos partidos a beneficio a nombre de la Fundación del astro argentino.



Quien inició la investigación fue la Policía de España, quien sospechó que Barco estaba aprovechando los espectáculos del Charro de Huentitán para lavar dinero ilícito a través de su promotora Total Conciertos.



Un par de años más tarde, en 2015, quien se sumó a la investigación fue ni más ni menos que la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA). Tal como informa Milenio, además del presunto lavado de dinero también se sospechaba de la participación de una banda de narcotraficantes.



Luego de esta noticia, no hubo novedades acerca de la investigación, o al menos no trascendieron con la misma fuerza que los hechos iniciales.



¿Qué dijo Vicente Fernández acerca de esta investigación?

En 2013, y en diálogo con Blu Radio Colombia, Andrés Barco expresó que se ponía a entera disposición de los investigadores y manifestó que de ninguna forma su promotora había ayudado a lavar dinero proveniente del narcotráfico.



Por otra parte, quien también habló al respecto fue el propio Vicente Fernández. Tal como recuerda Milenio, en diciembre de 2013 “Chente” había dicho que estaba muy tranquilo y esperando a celebrar las fiestas de fin de año en su rancho junto a su familia.



Para finalizar, Chicago Tribune asegura que el patriarca de la Dinastía Fernández no cobró por los shows en España que iniciaron toda esta serie de investigaciones.



Al parecer, Total Conciertos no habría cumplido con el pago y Fernández, respetuoso con la audiencia, decidió presentarse igual.



¿Qué opinas? ¿Por qué crees que no se volvió a tener noticias de esta investigación?