La vacunación produjo una "poderosa" baja en los casos de covid-19, según un especialista

En Argentina "hubo una bajada poderosa de nuevos casos de coronavirus en el último meses", aseguró el infectólogo Tomás Orduna, quien asesora al Gobierno en el marco de la pandemia. Según el especialista, ese descenso se debe al "impacto concreto" del plan de vacunación contra covid-19.



El infectólogo afirmó en una entrevista en AM 750 que "parte de la bajada poderosa de incidencia, donde en las últimas, tres, cuatro semanas pasamos de 20 mil casos por día promedio y estamos cerca de los 10 mil casos, tiene que ver con un impacto concreto de la vacuna".



En ese marco, analizó: "Yo creo que estamos bien si vemos los números en este momento, siempre con el respeto de los fallecidos porque si bien es un número bajo, cada uno de ellos es una tragedia y eso hay que recordarlo para no acostumbrarnos a que haya muertos por covid".



Orduna además hizo hincapié en lograr seguir haciendo foco en el programa de vacunación nacional e instó a "no boicotearlo". "Creo que se ha corrido un poco ese sector que ha querido ver todo el tiempo con críticas a nuestro programa, que es uno de los más exitosos. Estamos en el 10% de los países del mundo con un programa tan poderoso de vacunación", aseguró.



Pese a los importantes avances en la vacunación contra covid-19 y la baja en los casos positivos en las últimas semanas, el especialista destacó que "tenemos que seguir abogando fuertemente por los cuidados porque hoy -la pandemia- sigue estando tan vigente como hace un año y medio".

Las consecuencias de la variante Delta

En cuanto a la variante Delta, Orduna explicó que "se está evaluando la posibilidad de que no sea sólo una cuestión de transmisibilidad, sino que Delta también produce, por una elevada carga viral que logra, una gran reproducibilidad dentro del ser humano a alguna forma de mayor incidencia de cuadros graves y si hay cuadros graves hay por supuesto más muertes".



En la entrevista se le consultó sobre la obligatoriedad en la vacunación contra covid-19, el "pase sanitario" entra en vigencia hoy en la provincia de Buenos Aires, y respondió: "Mientras no termine la fase III no es recomendable que se obligue a vacunar".