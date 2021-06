Gollan volvió a "despotricar" contra la oposición por la "falta de colaboración en lo sanitario"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, advirtió hoy que las "palabras de odio" o de "enfrentamiento nos enferma más que la pandemia" de coronavirus y señaló que "ayudaría mucho que la oposición colaborara mas desde el punto sanitario".



Tras inaugurar un centro de Salud en Villa Gesell junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente Gustavo Barrera, el ministro apuntó que "cuando vemos que la gente sale con alegría del vacunatorio, estamos viendo el futuro, la esperanza y los pueblos quieren desarrollarse, vivir en paz y con esperanza. No quieren ser alimentados con palabras de odio ni de enfrentamiento, eso nos enferma mas que la pandemia".



Gollan señaló que en ese marco "ayudaría mucho que la oposición colaborara más desde el punto sanitario, cuando menos no metiéndole más veneno y desazón a la gente".



Por eso, acotó, "le pedimos una vez más que colaboren desde el punto de vista de la salud y de la salud mental de las y los argentinos que ayuden porque ese el rol que debemos tener todos en una situación que a puesto al mundo patas para arriba".



"No enferman las medidas de cuidado, lo que enferma es la pandemia, las medidas de cuidado lo que hacen es tratar muchas veces que el daño que provocan las pandemias sea el menor posible", sostuvo Gollan.



Asimismo, manifestó "a todos los trabajadores del ámbito de la salud de la Provincia y de la Argentina un nuevo sentido reconocimiento por lo que han hecho y hacen, por las vidas que salvaron, por las medidas de cuidado".



Tras recordar que "tenemos que seguir un tiempo mas haciendo el esfuerzo de cuidarnos y vacunar y vacunar", el ministro afirmó que "no es mérito de un gobernador de un intendente, el mérito de poder salir adelante en medio de esta pandemia que azoto a la humanidad, es gracias al esfuerzo enorme de todos los y las argentinas".



El centro de salud inaugurado tiene 208 metros cuadrados y demandó una inversión de más de 11 millones de pesos, a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2020, mientras la Provincia aportó 9.500.000 mediante la Dirección de Planificación de Obra Municipal.