"Cerrá todo, pero todo", el mensaje de comerciantes enojados que se hizo viral

Un empresario cansado de las restricciones impuestas por el Gobierno, que lo obligan a cerrar varios de los comercios que administra, encabezó una protesta en la que mostró carteles que se terminaron viralizando en redes sociales.

"Cerrá todo, pero todo. Cerrá el local que le da de comer a mi familia y a las de mis empleados, pero también cerrame AFIP, ARBA, etc. Cerrame lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás: no te pago más la luz, el teléfono, el alquiler, ni autónomos, ni cargas sociales, ni IVA, ni Ganancias, ni Bienes Personales, ni patente, ni impuesto municipal, ni seguro, ni ningún otro impuesto que se te cante cobrarme ¡No te pago nada, y ahí estamos a mano!", se podía leer en uno de los carteles que se viralizaron.

Quien impulsó la protesta es el empresario Pablo Speroni, dueño de tres gimnasios en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

El reclamo de Speroni fue tomado por muchos otros comerciantes, quienes se filmaron repitiendo las consignas que expresaban los carteles. Con la consigna "cerrá todo, pero todo", los videos se viralizaron en redes sociales.

Enojados por las restricciones muchos comerciantes advirtieron que van a dejar de pagar sus impuestos si no los dejan trabajar. "Yo vi esa frase en internet, cuando recién empezaba, en uno de los tanto grupos que tenemos con la gente de gimnasios. Yo propuse viralizarlo, pero me dijeron que no, que era muy largo. Yo soy medio caprichoso y armé el cartel", explicó la movida Speroni.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, el comerciante aseguró que la foto que circuló en redes sociales corresponde a una marcha a la que él asistió frente a la jefatura de Gabinete. Además, resaltó que lo que dice el cartel "resume el sentimiento de todos los comercios de la Argentina".

"Ya estuvimos ocho meses encerrados el año pasado ¿Sabés lo que nos dio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Dos meses de ABL ¿Sabés lo que nos dio Nación? Nada. Cero. El ATP lo recibimos, pero había que poner la diferencia del salario", se lamentó Speroni.

"Cuando empezó la pandemia la gente desapareció de los gimnasios; cuando se atenuó, empezó a perder miedo y comenzó a venir. Ahora es al revés, la gente nos pide que no cerremos, proponen firmar un petitorio y no entienden por qué tenemos que cerrar", aseguró el empresario.