¿Cómo un Apple Watch podría literalmente salvar tu vida?

El Apple Watch tiene muchas funciones que ayudan a optimizar la vida cotidiana y se conoció que también puede salvar una vida, luego de que un maestro estadounidense cayó a un río helado mientras patinaba. El aparato logró rescatarlo antes que se ahogara.

William Rogers, trabaja en un colegio de New Hampshire, Estados Unidos, y hace años patina sobre el río congelado Salmon Falls River, en Somersworth, y casi muere de hipotermia cuando el hielo sobre el que estaba se quebró y se sumergió al agua helada.

Fuente: WMUR

Pero el Apple Watch lo salvó. Mientras luchaba para salir del agua y antes de quedar inconsciente logró comunicarse con emergencias. "Fue una sensación terrible. 'Oh Dios mío. Me voy al agua', pensé", dijo al medio local WMUR sobre lo que siento antes de caer.

Y agregó: "Recuerdo haberme dicho a mí mismo: 'Está bien, no te asustes. Que no cunda el pánico. Evalúa cuáles son tus opciones aquí'". Fue en ese momento que recordó que tenía el Apple Watch en la muñeca y pudo utilizar la función para dar aviso a las autoridades locales, quienes llegaron cinco minutos después.

Fuente: WMUR.

Las funciones de emergencias de Apple Watch y cómo podrían salvar tu vida

Todos aquellos que tengan un Apple Watch deben saber que tiene funciones que pueden ayudar a cuidar la salud como medición de oxígeno en sangre, control de frecuencia cardíaca, rutinas de entrenamiento y tiene dos funciones principales de emergencias:

Si se mantiene presionada la corona digital, el Apple Watch despliega un control deslizante SOS.

Si se continúa presionando aparece una cuenta atrás, suena una alarma y llama automáticamente a los servicios de emergencias.

Fuente: Apple

Para quienes tengan a partir de la serie 4 de Apple Watch, cabe destacar que este tiene detector de caídas. El reloj detecta cuando una persona cae al piso y, en consecuencia, lanza golpes a la muñeca para que las sienta. Si el usuario no responde, inmediatamente se contacta con emergencias.



"Los niveles de frecuencia cardiaca muy altos o muy bajos pueden ser indicadores de un problema de salud grave. Muchas personas no saben reconocer los síntomas y no obtienen un diagnóstico preciso de su afección", indican en la página sobre el serie 6.

Y agregan" Las notificaciones en la app Frecuencia Cardiaca te avisan cuando se detecta alguna irregularidad, para que puedas consultar rápidamente a un doctor".

Sin dudas, se trata de un objeto singular que viene bien tener en tiempos en los que la salud es lo más preciado y valioso que se puede conseguir.