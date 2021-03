Multitudinario y emotivo pedido de Justicia por Diego Maradona

Una multitudinaria manifestación popular se llevó a cabo esta tarde en el Obelisco, donde la marcha prevista se volvió concentración para pedir justicia por la muerte de Diego Armando Maradona ante la presencia inicial de su exesposa Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna, que se retiraron anticipadamente ante la aglomeración que se generó a su alrededor.



Claudia y sus hijas llegaron vestidas con remeras que decían "Justicia por Dios", mientras avanzaban con una bandera que pedía "Condena social y judicial para los culpables".



Por otro lugar también ingresaron a la Plaza de la República otra expareja de Diego, Verónica Ojeda, junto al pequeño hijo de ambos, Diego Fernando, y su actual esposo, Mario Baudry.

También se hicieron presentes exfutbolistas muy cercanos a Maradona como el exarquero Sergio Goycochea y el exdelantero Claudio García.



uD83DuDD1F @ClaudioOmarGar propuso la idea que se hizo realidad: imágenes de la marcha para pedir justicia por Diego Maradona que se está realizando en estos momentos. pic.twitter.com/0hosqfaszU — Jugador 23 (@Jugador23TyC) March 10, 2021

E inclusive otras personas que estuvieron muy ligadas a Diego en su época de esplendor deportivo y no tanto, como el empresario "de la noche" Carlos Fierro Viera, quien interrogado por Télam destacó que había llegado "por cuenta propia", y que estaba "muy emocionado porque con Maradona se cometió una injusticia. Por eso vine", remarcó.



Claudia, Dalma y Gianinna, que llegaron exactamente a las 18, la hora prevista para el comienzo de la marcha que no fue tal, no pudieron ver entonces la profusión de banderas colgadas sobre las rejas que rodean al Obelisco porteño con inscripciones que tenían destinatarios muy claros.



"(Matías) Morla, (Víctor) Stinfale, (Leopoldo) Luque y (Rocío) Oliva, traidores, ni olvido ni perdón", junto a una camiseta de Maradona de la selección argentina dibujada con el número 10 y firmada por la agrupación "Diego Vive", se destacó por encima de unas dos decenas de ellas colgadas sobre las rejas que rodean al Obelisco, de cara a la Avenida Corrientes.



La muchedumbre, integrada entre tantos por las barras de varios clubes del ascenso como Almirante Brown, de San Justo o Los Andes, impresionó a Claudia, Dalma y Gianinna, que se mostraron emocionadas por el apoyo popular pero atribuladas por semejante desborde.



Por eso decidieron marcharse apenas un cuarto de hora después de llegar al Obelisco, alrededor de las 18.15, rumbo al Hotel Presidente, ubicado sobre Avenida Cerrito y que está destinado a la atención de pacientes de covid-19, por lo que no entraron por su puerta principal sino por el estacionamiento, donde retiraron sus autos.



Y desde allí fueron partiendo todas ellas, lo mismo que quienes acompañaron con su presencia este reclamo de justicia por la muerte de Maradona, que se hizo extensivo a otros puntos del país, con epicentro en ciudades como Rosario y La Plata.



Sergio Goycochea con su esposa Ana Laura y el "Turco" Claudio García, todos en diferentes vehículos, fueron quienes partieron junto a Claudia y sus hijas desde el estacionamiento del hotel, mientras más gente se iba aglutinando en torno a la Plaza de la República.



Mucha gente se quedó esperando la palabra de las tres mujeres que acompañaron siempre a Diego en los buenos, y también malos viejos tiempos, pero el objetivo estaba en parte cumplido.



Ahora será la Justicia, la de los jueces de los Tribunales y también de aquellos que idolatraron a Diego y recurrirán a la condena social para quienes, según señalan, fueron responsables de la muerte de Maradona en mayor o menor medida.

“Dieguito pidió venir"

“Dieguito pidió venir. Nosotros no queríamos, Verónica no quería y la psicóloga vino a hablar con Verónica para decirle que Dieguito quería venir y que no era bueno prohibírselo, porque después se iba a quedar viéndolo por televisión y se lo iba a reclamar. Entonces, Verónica decidió venir. Llamamos a los que nos habían invitado, que es toda esta gente que nos dijo que iban a cuidar a Dieguito”, le dijo Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda a Infobae.

“Los que lo están cuidando son los maradonianos, que organizaron esto. Esto es todo por cariño, nada más que cariño por Diego, ni por Verónica, ni por Dieguito ni por nadie”, agregó.