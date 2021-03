Estas son las modificaciones que propone la oposición en la reforma de ganancias

El proyecto de modificación del impuesto a las ganancias parece entrar en su recta final y la oposición no quiere quedarse afuera de la movida, ya que la reforma significa un guiño a la clase media. Si bien la idea fue motorizada originalmente por el massismo, ayer el macrista Luciano Laspina anticipó que la oposición propondrá cambios que podrían plasmarse en un dictamen de minoría.



Los diputados de la principal bancada opositora proponen reemplazar la deducción especial para trabajadores que cobren 150.000 pesos mensuales brutos por un aumento del Mínimo No Imponible hasta 513.000 pesos, con actualización semestral en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.



También piden llevar la deducción de autónomos a dos veces el Mínimo No Imponible (hoy es de una vez) y derogar la deducción especial para jubilados y pensionados para reemplazarla por una exención a las jubilaciones, pensiones y retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, manteniendo la plena vigencia del impuesto para jubilaciones de privilegio (con el fin de armonizar con la jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación).



En otro de los puntos, recomiendan reemplazar el índice RIPTE de actualización de escalas y deducciones por una actualización semestral por IPC para evitar la rápida licuación de los topes y sumas contenidas en la ley.



En lo referido a los ajustes en deducciones para personas humanas, sugieren: incorporar en la deducción por cónyuge al conviviente para armonizar con el resto de la ley; actualizar la deducción por créditos hipotecarios (hoy 20.000 pesos anuales) en 200.000 pesos y fijar mecanismo de actualización semestral por IPC; elevar el tope de deducción por alquiler del 40 por ciento al 60 por ciento e incorporar una deducción por gastos en educación.



Por último, insisten en la exención para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tanto federales como provinciales.