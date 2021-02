Anses: cuándo se conocerá el aumento para jubilados y beneficiarios de la AUH

El aumento para jubilados, pensionados, y beneficiarios de planes sociales de Anses ya está muy cerca. Según indica la ley que dejó firmes las subas automáticas, se darán cuatro incrementos al año, y el primero es en marzo.

Lo único que resta saber es de cuánto será el aumento que dará Anses, que se comenzará a aplicar con el pago de haberes de marzo. La cifra exacta todavía no es conocida, pero será revelada en pocas horas.

Se espera que el nuncio del Gobierno Nacional llegue el viernes. Las últimas estimaciones indican que la suba será de 8,07 por ciento, y vendrá acompañado de un bono para compensar por la pérdida frente a la inflación.

Ese número no es casual. La fórmula toma en cuenta dos componentes: índice de salarios del Indec y de los trabajadores privados, y la recaudación de Anses. Es por eso que hay estimaciones que ya se acercan mucho al número que anunciará mañana el gobierno.

Si bien la fórmula no contempla la inflación, ya hay fuertes rumores de que un bono extra intentará compensar la pérdida de poder adquisitivo que la suba de precios tendrá en los jubilados. Todavía no se sabe de cuánto será el plus, ya que el presidente Alberto Fernández no tomó una decisión en ese sentido.

Tampoco se informó si los beneficiarios de otros planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo, recibirán un extra el mes de marzo.

Muchos jubilados esperaban que a fines del 2020 se diera un bono extra, tal como ocurrió en el 2019, apenas asumió Fernández. Sin embargo, eso no sucedió, y además millones de personas perdieron el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia, un duro golpe para las economías hogareñas.

La jubilación mínima pasará a ser de poco más de 20.500 pesos, mientras que las pensiones no contributivas llegarán a 14.400 pesos, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor aumentará a 16.457 pesos.