Jorge Fernández Días y su confesión de su sueño con Cristina Fernández

Jorge Fernández Díaz lleva 40 años en las redacciones y es uno de los autores más exitosos. En el marco de la distinción que recibirá, el miércoles 17 de febrero, a las 13.30 h, como Personalidad Destacada en el Ámbito de la Cultura por la Legislatura porteña, brindó una entrevista a Infobae en la que sostuvo, entre otras cosas, que durante “años tuve el sueño recurrente que iba a Olivos, Cristina me recibía y discutíamos”.

“Son caricias al alma de nosotros, los solitarios, los que escribimos en soledad en nuestras casas. Los que estamos sólo acompañados, en el fondo, por nuestros lectores. Yo nunca quise ser reconocido por la crítica universitaria. Me contento con ser un escritor salvaje, eso me divierte, me parece interesante. Y esta distinción me pone muy contento”, le dice el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz a Infobae.

Muchas gracias a la diputada González Estevarena, a la Comisión de Cultura y a la Legislatura porteña por esta distinción como Personalidad Destacada de la Cultura, un reconocimiento que me honra y me conmueve https://t.co/U1vrQfnPbw — Jorge Fernández Díaz (@fernandezdiazok) February 12, 2021

Al tanto de cómo será el protocolo de la distinción que recibirá, comentó que al “diploma me lo va a entregar Juan José Sebreli, que también hablará. Lo leo desde los 19 años. Te confieso que los diez primeros años lo leí para criticarlo, pero fascinado por su erudición y modo de pensar y de escribir. Pero después comencé a estudiarlo y trabé relación con él. Me pidió que lo presentara en momentos importantes de su vida. Lo considero el Borges del pensamiento”.

Sobre Jorge Fernández Díaz

El periodista y escritor de 60 años hoy es articulista del diario La Nación, conductor del programa Pensándolo bien en Radio Mitre, tiene en su haber la autoría de 10 novelas (la última es La traición, de Editorial Planeta), un libro de investigación periodística y cuatro de crónicas y cuentos. Además, fue ganador de dos premios Konex, un Martín Fierro, la Medalla del Bicentenario, el Laurel de Plata del Rotary Club y la Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Leé la entrevista completa aquí.