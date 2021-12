Por qué creen desde la DGE que más días de clases es una mayor calidad educativa

Las autoridades escolares de la provincia de Mendoza hicieron un cálculo. Si el 2022 tiene 20 feriados, el ciclo lectivo sufriría ese impacto. No es un año más, es aquel dónde se deben morigerar las consecuencias de dos ciclos atravesados por la pandemia y las décadas de deterioro del sistema educativo argentino que evidenció el informe de la UNESCO publicado esta semana. La Dirección General de Escuelas en una conferencia de prensa anunció 195 días de clases para 2022 arrancando el 21 de febrero.

La Educación no es sólo cantidad de días en la escuela, ya que por muchos que sean, si los contenidos no logran concretarse, de nada serviría. Sin embargo desde la DGE, Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación, ofrece otra visión en la que "los chicos estando en la escuela tienen más posibilidades de aprender que no estando". Así se expresó en MDZ Radio la funcionaria mientras detallaba el plan.

Este 2021 "no ha sido un año normal". "En estas últimas semanas se tuvieron que cerrar los aprendizajes prioritarios del 2020 y del 2021. Entonces en la escuela secundaria puede haber algún chico que no haya ido porque cerraban el 30. Hasta el 17 están cerrando sus notas y ver en qué situación quedan".

A pesar de existir un Consejo Federal de Educación para debatir entre los ministros provinciales las políticas públicas, por momentos pareciera no darse una comunicación muy fluida. "Mendoza es muy respetada dentro del ámbito nacional y en el Consejo Federal por el trabajo a conciencia que se va haciendo no solamente en aumentar el número de días de clases sino también en mejorar la calidad", aseguró la funcionaria a la vez que señaló que "cada escuela es un mundo". Ese diálogo entre territorio y autoridades no siempre se da y algunas veces "la escuela que más protesta es la más escuchada y la que se mantiene en silencio queda invisibilizada".

Desde la DGE afirman que "se está trabajando fuertemente en "escuchar a cada uno de los supervisores en las jornadas" para precisamente conseguir visibilizar aquellas problemáticas del territorio que deban ser atendidas. "Los últimos años -continuó Orelogio- se ha trabajado en estrategias de focalización, cada escuela con sus inconvenientes, poniendo a disposición a disposición programas entre instituciones que comparten alguna característica". Asimismo se instrumentó una evaluación de fluidez lectora para saber a través de sus resultados qué sucede al interior de cada comunidad educativa con los chicos a ver quiénes leen, quiénes no y cuáles son los motivos".

Desde la Unesco se dio a conocer un informe en base a alumnos de tercero y sexto grado dónde la Argentina quedó por debajo de la media de América Latina en cuatro de cinco asignaturas. Para las autoridades escolares de la provincia, "la única forma de entender estos resultados en relación a Mendoza es mirar escuela por escuela. Allí encontraremos que hay "muchísimas escuelas que están mucho mejor que ese promedio, otras están en esas condiciones y algunas en peores". Por este motivo, la subsecretaria de Educación señaló que "todo el equipo este año después de la pandemia ha realizado un trabajo a conciencia tanto los supervisores en el territorio como desde las autoridades".

El calendario lectivo para 2022 contempla una diferenciación entre aquellos alumnos que por distintos motivos no han concluido los aprendizajes prioritarios y aquellos que aprobaron todas las materias. Los primeros tendrán 195 días contando desde el 10 de febrero y terminarán el 16 de diciembre y los segundos comienzan el 21 de febrero y concluyen sus clases el 7 de diciembre con un total de 183 días de clases.

