El calentamiento global provocará pérdidas de 1,6 billones de dólares

Cada grado adicional de calentamiento global provocará pérdidas de trabajo cada vez mayores, según el primer estudio a nivel global sobre este tema que se publicó en la revista Nature Communications del Reino Unido. Este concluyó que cientos de millones trabajadores en muchos lugares de baja latitud ya experimentan una exposición al calor que hace que el trabajo físico sea inseguro.

En condiciones de alta humedad y temperaturas, los trabajadores al aire libre deben reducir la velocidad del trabajo, hidratarse y tomar descansos a la sombra para permitir que el cuerpo se enfríe y mantenga una temperatura corporal interna segura o se arriesguen a sufrir lesiones, enfermedades o la muerte si continúan trabajando con un gran esfuerzo.

Actualmente, el mundo pierde entre 280.000 y 311.000 millones de dólares al año, la mayoría de las cuales se deben a pérdidas en países de ingresos bajos y medianos en el trabajo manual pesado, como la agricultura y la construcción. Si el mundo se calienta 2°C más que ahora (unos 3°C por encima de los niveles preindustriales) esas pérdidas aumentarían a 1,6 billones de dólares. Además, existen límites fisiológicos a las combinaciones de calor y humedad que los seres humanos pueden tolerar.

Promedio climatológico entre 2001 y 2020 de los ciclos diurnos de temperaturas y trabajo pesado perdido.

Si la temperatura media mundial aumenta otros 2º con respecto a la actual, las pérdidas de trabajo en la mitad más fría del día superarán las actuales pérdidas en la mitad más calurosa. En muchos lugares, los trabajos críticos, como las labores agrícolas y la construcción, serán casi imposibles de realizar con seguridad durante las horas de la tarde en verano.

"Muchos trabajadores ya dejan de trabajar por la tarde porque hace demasiado calor. Pensaba que las primeras horas de la mañana seguirían siendo lo suficientemente frescas como para trabajar cómodamente, pero me sorprendió la rapidez con la que incluso las horas más frescas del día se vuelven demasiado calurosas para trabajar de forma continuada", declaro el doctor Luke Parsons, profesor e investigador del clima en la Nicholas School of the Environment de la Universidad de Duke y uno de los autores de esta investigación.

Los trabajadores que trabajan en el campo y la construcción son los más afectados por el calentamiento global.

Este es el primer estudio a escala mundial que evalúa la eficacia de trasladar el trabajo pesado a las horas más frescas del día como adaptación al cambio climático. En la actualidad, trasladar el trabajo fuera de las tres horas más calurosas del día puede recuperar alrededor del 30% de las pérdidas de productividad. Sin embargo, esto puede causar otros problemas, por ejemplo, debido a la falta de sueño durante el tiempo cada vez más caluroso y húmedo.

Según el estudio, India, China, Pakistán e Indonesia, países en los que una mayor parte de la población trabaja al aire libre, experimentarán las mayores pérdidas en general, pero 14 países menos poblados podrían experimentar mayores pérdidas per cápita. Se trata de: Bangladesh, Tailandia, Gambia, Senegal, Camboya, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Brunei Darussalam, Ghana, Togo, Benín, Sri Lanka y Nauru.

El calentamiento global provocará pérdidas de mano de obra más acusadas en los trópicos y subtrópicos, pero también afectará cada vez más a las latitudes medias. Cada grado de calentamiento generará pérdidas exponenciales, no lineales, en la productividad laboral. Por ejemplo, el número de horas perdidas en la jornada laboral de 12 horas aumentó de 101.000 millones de horas por °C en los últimos 42 años a 197.000 millones de horas por °C (+/-11.000 millones de horas) con 2°C adicionales de calentamiento global.