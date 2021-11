Qué se sabe sobre la joven argentina que controló el VIH

La semana pasada se conoció la buena noticia de que una joven argentina logró controlar al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y así "curarse" de manera natural. Se trata de un caso excepcional que constituye el segundo documentado en la historia.

Esto fue comunicado en el Annals of Internal Medicine. En ese trabajo aparece el nombre de dos investigadoras argentinas, Gabriela Turk y Natalia Laufer. Esta última habló con MDZ Radio y contó los detalles de este novedoso caso.

En diálogo con el programa “No cantes victoria”, la investigadora del INBIRS explicó que gracias a esto "se abre una nueva puerta para poder pensar en la posibilidad de la cura a esta que es una infección crónica".

Explicó que si bien existen antecedentes, son muy pocos pero representan una esperanza. "Hace unos 15 años hubo una pequeña luz, que fue el 'paciente de Berlín', una persona que recibió un trasplante de médula ósea de un donante que tenía una mutación que vuelve más difícil la entrada del VIH a las células. Luego de varios años no se detectaron más copias del virus en las células de la persona que lo recibió", relató.

Natalia Laufer comentó que ese fue el primer indicio de que a través de algunos mecanismos podría pensarse en la cura" y añadió que sucedió algo similar con un "paciente de Londres".

Hasta aquí, los casos habían implicado un trasplante de médula ósea, algo que "conlleva un montón de dificultades y es impracticable a gran escala". "Sin embargo, hay dos casos de dos mujeres en quienes no se detecta ninguna copia de virus con capacidad de multiplicarse y que no recibieron ningún tipo de intervención", señaló.

Esta noticia "es algo muy especial que nos abre la puerta de poder pensar que modulando el sistema inmune tal vez podemos lograr erradicar la infección una vez que se establece en el cuerpo". Asimismo, la especialista fue realista y reconoció que todavía resta un largo camino de investigación para encontrar el mecanismo adecuado.

"Esta novedad nos permite pensar que tal vez podamos encontrar el patrón común, pero todavía no está determinado cuál podría ser", dijo. "Y cuando decimos de modular o mejorar el sistema inmune, hablamos de algo que va a implicar estrategias a través de vacunas o drogas y no de mejoras en la dieta o mayor ejercicio, que si bien tienen impactos positivos en la salud, no lo tienen a este nivel", aclaró.

Antes de finalizar, Natalia Laufer indicó que afortunadamente los pacientes con VIH pueden llevar una vida tranquila gracias a estrategias médicas de acceso gratuito en el país que han permitido que la mortalidad caiga "dramáticamente". Pero que además, cuentan con el beneficio de que "una persona que toma la medicación tiene más del 95% de posibilidades de lograr que tenga el virus máximamente controlado, no transmite la infección, puede tener hijos y una vida sin las complicaciones que se asociaban a la presencia del virus".

Aquí la entrevista completa a Natalia Laufer en MDZ Radio.