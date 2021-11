Balance: ¿cómo está Mendoza en materia de género y erradicación de la violencia contra la mujer?

Cada año algunas fechas históricas cobran más fuerza en el calendario de las reivindicaciones de género. Los 25 de noviembre (25N) se realizan actividades por el Día de la no violencia contra las mujeres. El movimiento feminista argentino, principalmente "Ni una menos" tomó esta efemérides para plantear las problemáticas propias de las mujeres a las que aún no se le da respuesta. A pesar de ser uno de los países de la región con mayor legislación de avanzada en materia de género, la tasa de femicidios permanece alta. Desde el Observatorio "Ahora que si nos ven" afirman que se produce uno cada 34 horas en nuestro país.

Con la intención de evaluar la situación de la provincia de Mendoza en materia de género y políticas públicas dialogamos con Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad de la provincia. El martes 23 de noviembre la ministra de género y diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta visitó la provincia, pero no coincidió con las autoridades locales. "La ministra vino a reunirse con las organizaciones pero no pudo reunirse con la Dirección provincial. No pudimos encontrarnos".

Silvina Anfuso, Dirección de Género y Diversidad de Mendoza.

En términos de coordinación entre provincia y Nación no parece haber grandes avances. Por lo pronto y con algunas dificultades sólo se trabajan el Programa Acompañar y la elaboración del Registro unificado de Casos. "Lo que estamos trabajando de manera conjunta es un sistema integrado de registro de casos de violencia de género que la idea es unificarlo. Es una propuesta de Nación. Estamos capacitando personal e hicimos los aportes para cómo debería construirse ese registro porque hoy los existentes son muy parciales". Sn embargo, aclaró Anfuso que "en Mendoza se reciben mediante un Registro único de casos alrededor de 1000 personas que piden algún tipo de asistencia o asesoramiento a dispositivos provinciales o municipales por trimestre. Esto funciona desde el 2012".

Lo importante de contar con un registro a nivel nacional es que de esa manera se puede "tener una magnitud del flagelo y poder hacer un seguimiento de los casos independientemente de dónde se encuentren".

Por otra parte, está el Programa Acompañar que es de asistencia económica para mujeres en situación de violencia. En este sentido, la directora provincial asegura que "hubo muchos inconvenientes porque "el Anses hizo una convocatoria grande para que las personas se inscriban, luego no tenían respuestas y nos pedían al gobierno de Mendoza que diéramos respuestas sobre ese operativo al cual no fuimos convocadas". Por lo que "se tuvo que incursionar en buscar esas respuestas a algo en lo que no se nos dio participación. Sin embargo sí adscribimos al Programa Acompañar y cuando las trabajadoras sociales evalúan la situación y consideran que meritúa por las condiciones de vulnerabilidad producto de la violencia de género ingresar a ese programa los dispositivos provinciales y municipales postulan personas para el ingreso a este beneficio".

Las políticas emanadas del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Nación no mantiene el mismo vínculo con todas las provincias. "Es un programa nuevo que generó mucha demanda y luego había que responder a la misma y eso trajo problemas. Sin embargo, se ve mayor vínculo con las provincias que tienen el mismo color político" señaló Anfuso.

En Mendoza existe una línea de asistencia económica para víctimas de violencia de género que se llama Nuevas redes. "Cuando en el proceso de desvinculación con el agresor cuando hablamos de violencia doméstica, la mujer se encuentra sin dinero. Generalmente los ingresos los maneja el varón y ella no logra irse por ese motivo". "Esto lo evalúa también una trabajadora social de acuerdo a la situación en particular".

¿Qué cambió después del femicidio de Florencia Romano?

La sociedad mendocina se vio profundamente conmovida y movilizada por el femicidio de Florencia Romano, una joven que fue asesinada luego de que una operadora en el 911 no tomara un llamado de un vecino aquel 12 de diciembre de 2020 en Maipú. Este caso supuso miles de personas en las calles reclamando la responsabilidad del Estado en el hecho. Pero concretamente, ¿qué cambió?

Desde la Dirección de Género y Diversidad de la provincia aseguran que las capacitaciones de Ley Micaela han avanzado notablemente en el Ministerio Público Fiscal. "Esta ley obliga a todos los agentes del Estado a capacitarse en perspectiva de género para poder abordar las políticas públicas o las acciones en una forma más sensible a las problemáticas de género. Lo que cambió es que el Ministerio de Seguridad es el que más avanzó en estas capacitaciones en el marco inclusive de la pandemia de manera virtual. Desde el año pasado hasta hoy el número supera las 30.000 personas capacitadas".

Si sufrís violencia de género y necesitas asistencia o asesoramiento podés comunicarte de manera gratuita las 24 hs, los 365 días, a través de un llamado al 144, por WhatsApp al 1127716463, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y descargando la app. Si se trata de una situación de riesgo inminente llamá al 911.

