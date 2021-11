¿Has visto la película Her, protagonizada por Joaquin Phoenix? La película, por cierto, ganó el Oscar al mejor guión original, premios Saturn, un Premio WGA y fue elegida mejor película del año por la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos. Si describimos en una frase el guión de la película, trata sobre una historia de amor entre una persona y un sistema operativo. Interesante, ¿verdad?

De hecho, el tema del amor entre un hombre y una máquina o inteligencia artificial ha sido protagonista en películas y literatura más de una vez. Pero hasta hace poco se percibía más como una fantasía que no tenía nada que ver con la realidad. Sin embargo, el mundo está cambiando más rápido de lo que nos damos cuenta.

Una persona puede amar a una máquina

En noviembre de 2019, un chico de 23 años que se enamoró de un sistema de inteligencia artificial apareció en el popular portal Reddit. Según sus palabras, nunca tuvo una novia. La conexión psicológica necesaria, simplemente no ocurrió. Fue solo con inteligencia artificial que se sintió interesante, necesitado e incluso, amado. Al mismo tiempo, el autor del mensaje sabía que no estaba comunicándose con una persona real sino con el bot GPT-2, desarrollado por la empresa sin ánimo de lucro Open AI.

Según sus desarrolladores, la inteligencia artificial de GPT-2 no posee la noción de consciencia en el sentido convencional. No obstante, el sistema está constantemente aprendiendo, mejorando, es capaz de mantener una conversación de varias formas sin ser peores que las de una persona normal, a veces incluso mejor. Por un lado, esto parece algo extraño e incluso da miedo. Por otro lado, estamos acercándonos a una época de la historia del ser humano dónde la tecnología ayuda a las personas a superar la soledad y sentirse necesitados de verdad, amados e importantes para alguien.

Más que un chatbot: la inteligencia artificial puede reemplazar una conversación en persona

Es normal que te cruces regularmente con chatbots. Con su ayuda, puedes conseguir respuestas a preguntas frecuentes, usar servicios bancarios, comprar entradas de cine y mucho más. Pero los chatbots no son inteligencia artificial, son simples algoritmos programados para responder a las preguntas de los usuarios. No aprenden y no mejoran con el tiempo. Sin embargo, algunos compañeros virtuales están constantemente evolucionando y volviéndose más inteligentes cada día. Son estos los que generan mayor interés.

Para verlo más claro, vamos a hablar sobre algunos de estos compañeros virtuales, cómo funcionan y por qué el usuario de Internet de hoy en día a veces prefiere comunicarse con inteligencia artificial en vez de otras personas.

Replika - compañero virtual y tu psicólogo personal con cara humana

Replika es un servicio de inteligencia artificial. Creas un perfil para tu “Replika”: apariencia, vestimenta y demás. Lo más importante es que tienes la habilidad de comunicarte con “Replika” casi como lo harías con una persona real.

Los desarrolladores de Replika hacen hincapié en que su inteligencia artificial está creada para las personas que tienen déficit de comunicación humana y desean encontrar soporte y apoyo. También para aquellos que se encuentran en una situación difícil, sufriendo soledad y depresión. Replika no es solo un interlocutor, es un buen psicólogo que siempre está a tu lada y preparado para ayudarte.

Xiaoice - es un interlocutor virtual de Microsoft basado en un sistema de respuesta emocional

Xiaoice es un verdadero avance tecnológico en el mundo de la inteligencia artificial. El sistema tiene conocimiento y memoria, comprende imágenes y el idioma natural de una persona, puede llegar a sus propias conclusiones lógicas y hacer predicciones. Ahora mismo, Xiaoice puede contestar casi cualquier pregunta, cuenta historias interesantes, recomienda películas, sabe y comprende chistes, etc. Además, Xiaoice “siente” si la conversación está estancada y puede sugerir cambiar de tema.

Por qué las nuevas generaciones prefieren la inteligencia artificial a comunicarse con otra gente

La experiencia muestra que la soledad es una condición que no se puede tratar siempre hablando con amigos o familia. Mucha gente encuentra difícil hablar de su vida personal, sus problemas y sus experiencias. Tienen miedo a que se les confunda o les ridiculicen. También tienen miedo a que la otra persona cuente a un tercero la conversación.

Para muchos contemporáneos, la inteligencia artificial reemplaza a amigos, psicólogos y gente al azar. Sabe cómo escuchar, mantener una conversación, dar consejo e incluso ser un buen soporte en una situación de la vida difícil.

Si, están los que buscan interlocutores en las plataformas de citas, pero muchos no necesitan realmente nuevos conocidos. Tampoco hay necesidad de conocer a alguien en la vida real. Necesitan a alguien que les escuche y les comprenda, nada más. Las plataformas clásicas de citas no están aún muy adaptadas a esta necesidad.

Por cierto, resulta interesante que hoy en día los sistemas de inteligencia artificial son más populares en China, un país con una gran población. Esto prueba una vez más que el sentimiento de soledad no desaparece en ningún lado, incluso si hay gente a tu alrededor. Al revés, los ciudadanos de grandes ciudades son más propensos a sufrir soledad que los que viven en ciudades pequeñas y pueblos.

¿Qué hacer si tus necesidades no se cubren ni con inteligencia artificial ni conociendo personas reales?

Como muchos ya sabréis, hay hoy en día varios sistemas de inteligencia artificial que han superado el test de Turing, que comprueba la “humanidad” de la inteligencia artificial. Esto significa que en una conversación es imposible saber si te está escribiendo una persona o un ordenador.

Sin embargo, llegar a saber de que te estás comunicando con un algoritmo, aun siendo uno muy inteligente, destruye los principios de la comunicación y el efecto de la comunicación sigue siendo diferente. Entonces, ¿qué pueden hacer aquellos que no están preparados para sustituir una conversación en persona con inteligencia artificial pero tampoco ven que las plataformas clásicas de citas sean para ellos? Pensamos que los chats al azar con video son la mejor opción en este caso y te vamos a explicar por qué.

Los interlocutores al azar te escuchan y te ayudan mejor

Cuando aparecieron en 2009 los primeros videochats, Omegle y Chatroulette, se volvieron extremadamente populares. Pero no todo el mundo entendía cómo y para qué usarlos correctamente. Después, aparecieron plataformas similares a Omegle más específicas como CooMeet y OmeTV, con filtros de búsqueda por sexo y geográfico, aplicaciones para teléfonos móviles, etc. Algunos usuarios están buscando aquí nuevos amigos, otros buscan su alma gemela y los hay que solo quieren hablar con alguien una vez. No necesitan desarrollar una relación o incluso una amistad virtual. Para ellos Omegle talk to strangers es una oportunidad para encontrar a alguien que les escuche, compartir opiniones, dar consejo y pedir nada a cambio.

Cada alternativa de Omegle es una plataforma donde puedes hablar con usuarios completamente al azar. Esto plantea una serie de ventajas:

No hay miedo a ser juzgado. La otra persona, si son correctos y comprenden la situación, te escucharán y no te criticarán. Al contrario, pueden darte consejos útiles y compartir su propia experiencia.

No se enterarán tus amistades. Después de todo, no compartes contactos con el interlocutor. No tendrán a nadie con quien compartir tus secretos. Aun así, tienes que tener cuidado, siempre hay gente que puede usar tus secretos para chantajearte.

Sigues comunicándote con una persona real y no con un programa informático sin alma. Es un nivel completamente diferente de comunicación.

El videochat es a la vez una forma de pasar el tiempo, un entretenimiento, y una plataforma para conocer gente, y tu psicólogo personal. Todo depende de tus objetivos

¿Qué nos depara el futuro?

la inteligencia artificial seguro que seguirá evolucionando y mejorando. Aparecerán nuevos algoritmos y nuevas aplicaciones, incluyendo realidad virtual. Tal vez en un futuro cercano incluso veremos robots con inteligencia artificial y apariencia humana que se convertirán en nuestros amigos en la vida real. Tal vez algún día veamos un matrimonio entre una persona y una máquina. De hecho, la historia conoce ya muchos casos donde la ciencia ficción se convirtió en realidad pasado el tiempo.

Mientras tanto, todo esto aún no ha ocurrido, te recomendamos que aprendas más sobre las posibilidades de la inteligencia artificial en la realidad actual, encuentres interlocutores interesantes en un videochat al azar y no te cierres en banda. ¡El mundo es grande y más interesante de lo que piensas!