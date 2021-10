Siempre están presentes, estos son los signos del zodiaco que se destacan por su solidaridad

Dentro de la astrología hay algunos signos que parece que no pueden ser felices mientras sepan que hay quienes sufren de necesidades, ya sean materiales o espirituales, y no descansan hasta ayudarlos. Es que su corazón es tan grande que muchas veces prefieren satisfacer las necesidades de los demás y no las propias. Su vida gira en torno a ayudar a quienes pasan por momentos desesperados, y no dudan en dar hasta lo que no tienen para mejorar su situación.

Libra: estos no encuentran el equilibrio si no es mediante la ayuda a los otros. Están atentos a las necesidades ajenas de manera permanente, y llegan a perder el sueño si saben de alguien que necesita algo y ellos no se lo pueden dar. Son solidarios y nunca le dirán "no" a quienes pasan por un mal momento. Muchas veces se encargan de recolectar donaciones para los que menos tienen.

Virgo: las personas de este signo tienen una faceta servicial muy marcada, y anteponen las necesidades de quienes los rodean a las suyas. Su solidaridad no se limita a sus seres queridos, y ni siquiera a otras personas, ya que son conocidos por preocuparse también mucho por los animales, mostrando una sensibilidad por mascotas que de la que muchas personas carecen. Son los mejores para tratar con enfermos.

Piscis: son los más evolucionados del zodíaco, en gran parte porque son almas viejas que realizaron un largo viaje por la Tierra, y tienen más conocimiento que los demás en los aspectos de la naturaleza humana. Por eso no es de extrañarse que sean los más solidarios de todos, ya que pueden verse reflejados en los demás, y saben lo que es pasar duras necesidades sin ayuda.