Bella y delicada flor de loto: ¿te gustaría tenerla en tu jardín?

La flor de loto es una planta originaria de Asia y del norte de África. Si bien es muy difícil conseguirlas frescas, la opción es sembrarlas y cultivarlas como ornamentales.

Esta bella y delicada flor (durante siglos) tiene un alto valor simbólico y hasta te sorprendería lo que una de ellas puede decir de ti. Es considerada una planta sagrada que representa la resurrección y la sabiduría.

Su mayor atractivo a simple vista -y el motivo por el que muchos quieren tenerla en su jardín-, es que se abre y se cierra al menos 4 veces al día.

Sembrar y cultivar la flor de loto

Cuando sus pétalos se sumergen en el agua, asombrosamente sus frutos protegen a las semillas. Esta reacción de la flor de loto presume de ser una de las más resistentes del mundo y, a diferencia de otras, pueden permanecer con vida durante siglos hasta que se marchiten.

La opción de sembrarlas y cultivarlas como ornamentales puede realizarse tanto en una maceta como en un estanque. De cualquier forma, darán color a la primavera con sus grandes y llamativas flores de hasta 20 cm de diámetro.

Una vez que crecen se pueden dividir (a través del rizoma) y plantar un trozo en otro lugar. Cabe destacar que este proceso se debe hacer en primavera o verano.

¿Cómo cultivar la flor de loto a partir de las semillas?

En cualquier tienda de jardinería se pueden comprar las semillas. Para plantarlas, es recomendable abrir ligeramente la cáscara de las mismas (con mucho cuidado para no dañarlas).

Luego, se deberán colocar en cualquier recipiente con agua y esperar varios días hasta que germinen. Una vez que las semillas hayan culminado su proceso, es cuando se considera el momento perfecto para trasplantarlas a una maceta.

Como es una planta de agua, se tendrá que tener en cuenta que la maceta debe ser sin agujero de drenaje.

Pasados unos meses, la flor de loto se habrá desarrollado hasta verse como una planta adulta. Sin embargo, no hay que asustarse si no se ven flores inmediatamente. Es habitual que estas plantas, hasta el primer año, no florezcan. Eso sí, una vez que pase ese tiempo prudencial, aparecerán las tan apreciadas y características flores de loto.

También, se puede cultivar a partir de rizomas (o raíz subterránea) y con el mismo procedimiento que con las semillas, solo que en este caso se colocará el rizoma directamente (sobre la tierra) y se fijará a la superficie con la propia tierra.

Poco a poco irá creciendo y en unos meses se verá cómo la planta de loto dará sus flores desde el primer año.

Los cuidados importantes para que la flor de loto se vea siempre linda

Protegerla de las heladas, porque no soporta el frío

Que el agua nunca baje de los 21 grados

Necesita por lo menos 5 horas de luz directa

Conservar el agua y cambiarla con cierta frecuencia para evitar que se enferme.

Un dato específico, es que si el clima donde se cultivará es cálido y tiene espacio, la flor de loto se desarrollará rápidamente expandiendo sus hojas por todos lados. Ver luego sus delicadas flores, como lo hicieron los antiguos egipcios, sin dudas merece la pena tenerla.

Lo más hermoso de esta época del año, es que se puede embellecer el jardín de la casa, tener el césped impecable y llenar de muchas orquídeas (por si estas flores también te gustan).