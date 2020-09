"Escapen de las redes sociales", pidió el director de famoso documental

La película El dilema de las redes sociales se ha vuelto tendencia en Netflix a partir de las crudas advertencias que transmite. Su director, Jeff Orlowski, habló recientemente sobre el tema y ratificó su postura: "deben salir ya mismo de las redes sociales", recomendó.

Para Orlowski, el hecho de que la gente esté aceptando de forma masiva que compañías privadas tengan semejante cantidad de datos sobre su vida no puede augurar nada bueno. "Hay algo mal en la manera en la que esta tecnología fue diseñada y la forma en la que opera”, dijo en una entrevista que dio a la revista Semana de Colombia.

Dice que desde que se salió de las redes sociales se siente mejor. "Entiendo que no todo el mundo pueda, porque hay algunas personas que dependen de las redes sociales para sus trabajos”. En la medida de las posibilidades, Orlowski invita a cerrar las cuentas de Facebook, Google, Instagram, Twitter, Pinterest, etc.

"Si usted no paga por el producto, entonces el producto es usted"

"¿Cómo es que, aunque no pagamos por estas cosas, se han convertido en una industria millonaria? La respuesta es que si usted no compra el producto...entonces el producto es usted (...) Otras personas pagan por manipularnos e influenciarnos. Ese es el negocio y nosotros somos el producto que usan. Estamos siendo extraídos. Están convirtiendo nuestros datos y nuestra información en miles de millones de dólares”, disparó el cineasta.

Ya no hace falta amañar elecciones o hacer golpes: se usan las redes sociales

Orlowski sugiere que ya no hace falta armar golpes o amañar elecciones. Para explicarlo, se refirió a la supuesta influencia rusa en las últimas elecciones de EE.UU. "Rusia no hackeó Facebook en los comicios de 2016. Simplemente utilizó Facebook. Ellos en realidad no estaban rompiendo las reglas de esa red como fueron establecidas, sino que solo estaban usándolas. Las reglas están diseñadas para poder tener acceso a millones de personas en el planeta y a sus pensamientos”, criticó.

“¿Cómo se puede desarrollar una democracia si las personas no logran mantener conversaciones civilizadas sobre lo que necesitamos como sociedad?", resumió. "Pasamos nuestras vidas en plataformas que nos están entrenando para estar indignados, que nos entrenan para completar un mensaje en 280 caracteres. Estamos perdiendo los matices”, resumió el entrevistado.