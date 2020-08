El Hospital Italiano ya tiene camas para covid-19 en un hotel 5 estrellas

View this post on Instagram

En conjunto con la Clu00ednica de Cuyo, hicimos efectivo un convenio que nos permite llevar mu00e1s tranquilidad y confort a los pacientes COVID asintomu00e1ticos que atendemos en nuestro Hospital, derivu00e1ndolos al Hotel InterContinental Mendoza. #hospitalitalianomza @intercontinental_mendoza