¿Qué fue lo que más se vendió en las farmacias durante la cuarentena?

Los días de aislamiento o de cuarentena afectaron en gran medida el comportamiento de los consumidores y usuarios. Hay rubros que registraron un importante incremento en sus ventas y otros que, lamentablemente, vieron sus números congelados debido a la falta de actividad.

Hubo ciertos productos de farmacia que fueron los más solicitados, como fórmulas anti-obesidad, vitamina C, pastillas para dormir y ansiolíticos y los productos para desinfectar.

La categoría llamada “Alimentos antiobesidad” incluye formulaciones dietéticas que favorecen el metabolismo de sustancias, ayudan a controlar el peso, los niveles de glucosa, el colesterol y los triglicéridos. Un comparativo de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) arroja que estos productos aumentaron un 198%.

Pasaron de vender 237.228 unidades en los primeros seis meses de 2019 a entregar 708.220 cajas en igual período de este año, atravesado por la cuarentena. Los dos productos que se destacan son Quelat en la primera mitad del 2019 se vendieron 1758 unidades y en igual período del 2020 se multiplicaron hasta las 398.526 unidades y Satial Food con una variación del 256%.

“Son suplementos dietarios que se compran sin receta, no son medicamentos. Entre ellos están el Satial, AMPK y Metabolic Cla, el primero es un bloqueador de hidrato de carbono y los otros dos son complejos enzimáticos. No podemos afirmar que subieron ‘debido’ a la cuarentena, si bien es claro el dato que durante la cuarentena aumentó su consumo”, explica Juan Manuel Santamaria, gerente general de IQVIA.

Esta empresa, que brinda información a la industria farmacéutica, registró que la categoría “alimentos antiobesidad” creció en ventas un 308% durante la cuarentena. En el segundo trimestre de 2019 se vendieron 94.618 unidades y en el mismo período de 2020 alcanzaron los 386.490 despachos.

La vitamina C es otro de los productos más pedidos. Según Santamaria: “De los datos surge que se empezó a tomar antes de la cuarentena, quizás como 'prevención' por el coronavirus, aunque esto no sea así. Y se continuó tomando en mayor proporción durante la cuarentena”. La vitamina C en 2020 subió un 85%, según los informes de IQVIA. En el segundo trimestre de este año, durante la cuarentena, se vendió 555.543 unidades. La COFA informa que el consumo de vitamina C subió un 96%. En los primeros seis meses de 2019 se vendió 805.534 unidades y en mismo período del 2020 aumentaron a 1.578.924. Por ejemplo, las ventas del “Redoxón triple acción” crecieron un 202%.

Las ventas de ansiolíticos también aumentaron en comparación con el año pasado, durante el período de marzo a julio del 2020 subió un 10%. Esto representa unas 100 mil unidades mensuales. Además, aumentó el uso de antidepresivos, entre un 5 y un 9%. “Esto se lo puede relacionar al efecto del aislamiento, de la falta de certezas, de la situación de vida de las personas”, analiza Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar).

Según datos de IQVIA, los tranquilizantes estaban en baja en el segundo trimestre de 2019 (-5%) y repuntaron en igual período del 2020 (+7%). Durante la cuarentena, se vendieron 3.030.814 unidades. Los antidepresivos crecieron un 5% en 2020 (se vendieron 2.577.591 unidades en el segundo trimestre). Y los antipsicóticos subieron un 12% (se vendieron 1.604.920 unidades en el mismo periodo).

El insomnio también afectó a gran parte de la sociedad, y se vió reflejado en las ventas. Subieron hasta un 20% los medicamentos de venta libre que ayudan a mejorar el sueño o el descanso, como los desarrollados a base de tilo, pasiflora y valeriana (hierbas medicinales), melatonina, o difenhidramina.

Las ventas de antisépticos y desinfectantes subieron un 200% , en distintas versiones como jabones, spray, o soluciones. Y entre un 15% y un 20% los protectores y cremas para las manos debido al efecto de lavarlas con frecuencia y por el uso de alcohol en gel.

Decreció el consumo de medicamentos propios para enfermedades de invierno” porque al no salir la gente no se contagió prácticamente de gripe y resfríos. Bajaron un 50% los antigripales de venta libre y también cayeron un 50% los antibióticos vinculados a las enfermedades respiratorias, principalmente la amoxicilina.

