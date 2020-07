La acumulación de nieve supera la media y es la mejor de la década para la época

Está llegando la 13va Nevada del invierno 2020uD83CuDF28?



Será débil en sector cordillera 30°-33°S y moderada en 33°-36°S, dura ~24hs. Paso CR probable no abrá mañana



Lo bueno.. suma algún?? p que terminemos con un año normal, lo cual no era muy normal lately?#Nieve2020Andes3036S pic.twitter.com/VOIYPj9f5F