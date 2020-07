La importancia del tapabocas: cómo reduce el contagio y previene el coronavirus

El tapabocas ha pasado a ser parte de la vestimenta habitual. Se combina con la ropa, se eligen diseños y modelos distintos. Pero en la base lo importante es que se convirtió en un elemento de protección personal para no contagiar ni contagiarse de enfermedades; particularmente para prevenir la transmisión del coronavirus.

El buen uso de barbijos y tapabocas puede reducir fuertemente el contagio. Tanto, que si dos personas que dialogan respetando la distancia y el uso de ese elemento lo minimizan.

En la infografía queda ilustrado cuánto previene, según el uso.

Los tapabocas son fundamentales para evitar que una persona que tiene el virus lo transmita. Quienes están contagiados que no usan tapabocas son agentes de transmisión fuertes, aunque el resto de las personas sanas sí use. La Covid-19 se transita muchas veces de manera asintomática, por lo que muchos pueden no saber que tienen la enfermedad. Por eso es fundamental respetar la disposición para usar elementos de protección. Así se protege al resto.

Los barbijos de tela hechos en casa con materiales comunes se pueden usar como una medida de salud pública sumada al distanciamiento social e higiene.

Para el uso de un tapabocas hay que tener en cuenta que: