La experiencia de un argentino que tiene la vacuna de Oxford

Pablo Andrés Berra es uno de los voluntarios que participa en las pruebas de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en asociación con el laboratorio AstraZeneca, y si bien todavía no sabe si le inocularon la fórmula contra la COVID-19 o simplemente un placebo, este argentino que vive en la ciudad de Gerardsville, Sudáfrica, desde hace 12 años, mantiene mucha esperanza respecto a la eficacia de la vacuna experimental y confía en los resultados finales que podrían estar listos en unos pocos meses.

Apenas supo que Oxford estaba buscando voluntarios en Sudáfrica, uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, Berra se aplicó la vacuna en el laboratorio de la Universidad de Witts, ubicada en Johannesburgo. En diálogo con el portal Infobae, explicó: “El virus circula mucho acá en Sudáfrica. Hay días con cerca de mil casos nuevos por hora. Hoy informaron 17 mil. Estamos quintos en el mundo y creciendo terriblemente. Mi esposa tiene varios parientes infectados, en el pueblo donde vivimos también. Así que empecé a googlear sobre la vacuna y encontré el mail de una doctora. Escribí y a la media hora me llamaron de dos centros donde la aplican".

"Siguen buscando porque necesitan llegar a los 2.020 voluntarios. Hace como un mes que la están aplicando, por eso cuando fui había un montón de gente, pero sólo cuatro que nos dimos la inyección”, añadió.

Según Berra, ninguno de los voluntarios sabe si le colocaron la verdadera vacuna o un placebo: “Ambas dosis son de color ámbar, así que todos ignoran qué le aplicaron. Eso sí, nos contaron que si la vacuna es efectiva, van a llamar a los que les dieron el placebo y se las van a dar en forma gratuita como agradecimiento”.

Para ser admitido en el programa, Berra debió someterse durante quince días a una serie de estudios médicos: “Me dijeron que tenía que ser completamente sano. No haber tenido el coronavirus, ni tampoco tener HIV, ni diabetes, nada… Me hicieron análisis de sangre y orina, hasta que me dieron el ok y pude recibir la vacuna”.

En cuanto a lo que sucederá en los próximos días, el argentino señaló que deberá estar atento a si sufre algún síntoma compatible con la COVID-19: “Ellos me dijeron que esta vacuna no genera síntomas complicados. Que sólo algunos pueden llegar a tener fiebre. El laboratorio me dio un termómetro y una regla que tiene círculos para medir el diámetro del lugar donde me pusieron la inyección. Si llegara a haber algún cambio importante o tuviera fiebre o tos, los tengo que llamar de inmediato para que me lleven a un hospital”.

De todos modos, el próximo lunes tendrá su primer control. “Tengo que ir para que vean cómo es mi evolución. Me dijeron que siga con mi vida totalmente normal, pero por 12 meses no me permiten que salga del país y ni siquiera que cambie de provincia. Pero como no nos pagan nada por esta prueba, si por algún motivo quisiera renunciar lo podría hacer sin darles ninguna explicación”.

Debido a los resultados parciales exitosos de la vacuna de Oxford, Pablo cree que más personas acudirán como voluntarios para los experimentos. “Acá hay mucha esperanza porque las pruebas salieron bien. Nos contaron que para febrero o marzo, si todo sigue así, van a empezar a comercializarla. Sin embargo también decían en el laboratorio que los Estados Unidos presionan para saltear etapas”.