Cada vez hay más casos en terapia intensiva y temen llegar a la elección de pacientes

Tras un nuevo reporte diario sobre el estado de la pandemia en nuestro país, se conoció el dato de que cada vez hay más personas con coronavirus que están internadas en terapia intensiva y esto es algo preocupante ya que en esa etapa es donde se produce el "cuello de botella" y podría derivar en situaciones como la de Italia y España, donde los médicos tuvieron que elegir a quién tratar.

EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud - Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/vdDme7AKtZ — Casa Rosada (@CasaRosada) June 2, 2020

En el informe brindado este martes, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, detalló que que hasta hoy eran 272 las personas en cuidados intensivos en el país, una cifra que creció a un ingreso cada dos horas en la última semana. De los pacientes en camas UTI, el 88% por ciento están internados en clínicas, sanatorios u hospitales del área metropolitana Buenos Aires (AMBA). El 12% restante, en el interior del país.

Este dato afortunadamente se contrarresta con la mayor capacidad de camas que hay en terapias intensivas a partir de la pandemia, ya que según los datos actualizados del Ministerio de Salud de la Nación antes de la pandemia había 8.521 camas UTI y, hasta el miércoles pasado, se sumaron 2.884, es decir, creció un tercio la capacidad.

En diálogo con La Nación, Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), analizó: "Los números del total de los pacientes en terapia intensiva, más allá del Covid-19 en el país, no los tenemos a ciencia cierta. No están. Estamos conectados entre los intensivistas, en forma personal, nos vamos pasando los datos y los números que cada uno tiene. Pero oficial, lamentablemente, no hay nada. La verdad que nos preocupa y lo estamos solicitando, pero los números no están".

La emergentóloga aseguró: "Hemos tratado de adaptar el sistema de salud precario que tenemos en el país hace muchísimos años. Tratamos de adecuarlo lo mejor que pudimos para esto. El tipo de sistema de salud que tenemos ya se evidenció con la anterior pandemia que fue la de la gripe H1N1. Lamentablemente, eso no se ha modificado. Los recursos en el sistema de salud siguen siendo bajos".

Sobre el incremento de camas UTI, que implica una suba del 33% de cantidad de camas disponibles en el país, la médica remarcó que el hecho de sumar aparatos y mobiliarios, no implica aumentar los profesionales que sepan manejar los mismo. "No tenemos los recursos humanos para las nuevas camas de terapia intensiva. Vamos a estar muy justo, por eso tenemos que entrenar en lo que se pueda a otros médicos no intensivistas. Es lo que hicimos y venimos haciendo", dijo Reina.