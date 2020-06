Raúl Rufeil rindió cuentas de sus seis meses de gestión al frente de San Martín, uno de los departamentos más poblados y sin casos de coronavirus

Luego de cumplir 6 meses de gestión, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, rindió cuentas y ponderó la política de austeridad llevada adelante. El jefe comunal heredó una deuda de 450 millones de pesos de pesos y lleva adelante un plan de “economía de guerra”: eliminó el “endeudamiento” con el descubierto bancario y con recursos provinciales y departamentales, inició una etapa de ordenamiento que fructificó en el religioso pago mensual -en tiempo y forma- a empleados de planta y contratados, hecho que no había sucedido en los años previos. Ya anunció que el aguinaldo se pagará esta semana en las categorías más bajas y a mediados de julio a las más altas, aún con la caída del 40 % de la recaudación, a raíz de la pandemia.

Pese al contexto, Rufeil está lejos de amedrentarse: “No queremos victimizarnos porque hacerlo suele tener la impronta de la mediocridad; no apuntamos a hacer una gestión de víctimas sino todo lo contrario, apostamos al desafío y a un mejor desarrollo para el departamento”. Aunque se lamentó que el gobierno nacional – a diferencia de lo que hizo con departamentos vecinos- no le haya brindado ayuda a San Martín: «Le pedimos ATN al Gobierno Nacional, no nos lo otorgaron, pero nos hablan de federalismo».

Para el “nuevo gobierno”, tal su slogan, es fundamental la recuperación del PASIP, el parque automotor municipal, el relanzamiento del Plan Bonarda y de la marca Tierras del Este, además de la capacitación en los cursos en empleo que brinda la comuna.

Obras

Desde la comuna detallaron las obras que llevan realizadas hasta el momento: nueva perforación en el sur de Palmira que lleva agua y mayor presión a 8.000 vecinos; una nueva ambulancia para la zona rural; la progresiva recuperación del parque Agnesi, con nuevas luminarias, poda del arbolado, barrera para control de ingreso y mayor vigilancia; la entrega de viviendas del barrio Palmira Crece y la reparación completa de los techos del museo Las Bóvedas.

Además se mencionó la recuperación del mantenimiento de los parques Agnesi y La Palmira; los trabajos de restauración del cine Colón y de la Casa de la Cultura de Palmira; el bacheo y el asfalto entre otras, de calles Moyano, Dattilo, Soldados de la Independencia y calles de barrio CEC, además del enripiado del barrio Cavagnaro. La urbanización de distintas plazas y el proyecto, ya en marcha, de que cada una cuente con su propia bomba de agua; el mejoramiento y obras en los cementerios de Palmira y Buen Orden; las luminarias de calle Zapata, en Chapanay y del cruce ferroviario a la Colonia Plantel, en Palmira.

Coronavirus

El ex director del Notti definió a la pandemia como “un virus desconocido, caprichoso, con alto valor de contagio y los sanmartinianos hemos asumido el compromiso de cuidarnos y en ese compromiso está la comuna, con una tarea que abarca varios frentes y que apunta a la prevención”. Recordó que el departamento (con 125 mil habitantes y uno de los más poblados) se mantiene hasta el momento y tras 90 días de aislamiento, sin casos positivos, aunque el coronavirus modificó el proyecto original: “Parte de los fondos inicialmente destinados a obras han debido ser re direccionados a la prevención del contagio y a la atención de los sectores más vulnerables”.

Rufeil subrayó que la comuna fue “pionera”, al solicitar a la Provincia la reapertura del comercio, de las reuniones familiares, de las galerías y persas, y de la actividad física. “En cada caso, en cada una de esas actividades, hicimos la gestión ante la Provincia y hubo respuesta a los pocos días”.

Reiteró su “compromiso” de llevar adelante “una gestión austera pero bien administrada. En este contexto tan particular en el que nos toca vivir, hoy se trabaja para lo urgente, pero también con un proyecto de gestión que no hemos dejado de lado. Sé de las obras que anunciamos, no me he olvidado de ninguna otra promesa, y vamos a trabajar para cumplirlas”, cerró el jefe comunal, quien agradeció el trabajo de su gabinete y del personal municipal.

Hincha de San Martín y Racing Club, amante del tango, folklore, historia argentina y de los discursos breves, Raúl Rufeil hoy extraña los picados de fútbol con amigos, se vuelca a las caminatas para no perder forma, se refugia en su familia y dialoga con el resto de los intendentes y el gobernador Suarez, donde auscultan día a día la marcha de la peste que conmueve a la humanidad.