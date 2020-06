Habla el autor del audio viral del "caso 98": amenazas y miedo

"Soy el que mandó el audio sobre el caso 98 que se hizo viral", revela Sergio en conversación con MDZ, y en su voz se adivina una preocupación que lleva horas. Desde que el mensaje comenzó a escucharse por los teléfonos mendocinos, muchos que lo conocen se ofendieron y otros optaron por la agresión.

—No quise perjudicar a nadie, envié esto en un grupo privado y es lamentable lo que pasó— subraya.

Y lo que está ocurriendo es que las personas que él menciona son vecinos conocidos de Maipú: están perdiendo trabajos, los escrachan en la calle. El mismo Sergio, que pidió resguardar su identidad, ya recibió amenazas.

—Ojo con las giladas que hablás. Te vamos a dar vuelta— le han dicho.

Lo cierto es que Sergio es papá de tres hijos y vende material de construcción. Acaba de tener un bebé y el asunto del audio surgió en una charla que tuvo con su esposa, mientras ella se comunicaba con él desde el hospital.

"Al conocerse el caso de este flaco de la bodega, ella me dijo: 'gordo, por qué no avisamos para que la familia se cuide' y entonces mandé ese audio al grupo que tenemos entre los parientes. Alguno filtró el mensaje a otro grupo y ahora hay gente que mencioné que enfrenta problemas en su negocio o al caminar por ahí. Hasta yo he tenido que suspender laburos esta semana".

"Petiso, te vamos a romper la cabeza", lo amenazaron.

En el audio, Sergio menciona a muchos maipucinos. "Repetí cosas que escuché en la esquina y hay gente que nombro que ni fueron a esa supuesta fiesta ni nada. Incluso algunos son gente mayor, y los están mirando raro cuando andan por la calle", se queja el entrevistado.

"A veces me tranquilizo un poco, pero después pienso en mis chicos, en mi esposa, y me da temor de lo que pueda pasar, especialmente con los que nombré y son pendejos. Los pibes a veces son impulsivos", admite. Está especialmente preocupado en aclarar que "las familias Galiano y Flores no tienen nada que ver con la fiesta, lo mismo que las mujeres que menciono".

—Y esos cuadros sinópticos que circulan son un insulto. Me siento culpable, aunque también es cierto que yo envié todo esto en un ámbito privado— recalca.

Conclusión: los falsos rumores se difunden más rápido que el virus.

Riesgos legales

La doctora Bárbara Peñaloza, especialista en derechos digitales, cree que lo que sucedió con el audio de Maipú demuestra que los medios deben ser especialmente cuidadosos a la hora de basar sus contenidos en cadenas de Whatsapp. El artículo 155 del Código Penal castiga la violación de la correspondencia.

"En derecho existe lo que se llama una 'expectativa de privacidad': este señor hizo el comentario en un grupo familiar, muy cerrado, no esperaba que se difundiera", explica la abogada.

"Sacar estos mensajes del ámbito privado es un delito penal"

En ese sentido, vale aclarar que la Constitución Nacional define, en su Artículo 19, que la correspondencia es inviolable. "Y se admite que los emails y mensajes de Whatsapp son correspondencia -detalla Peñaloza-. Por tanto, tienen resguardo constitucional. Sacar esos mensajes del ámbito al que fueron destinados es un delito penal".

"La voz es parte del derecho a la imagen"

Hay todavía otros aspectos. "El nuevo Código Civil establece, en su artículo 53, que la voz queda resguardada dentro del derecho a la imagen. Eso significa que no está permitido reproducir sin permiso la voz de otra persona. Es como si repartieras la imagen que un ciudadano destinó a su fuero íntimo".