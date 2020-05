Encontraron a una mujer muerta en una vivienda de Las Heras

Una mujer, identificada como Marcolina Alfonso, fue encontrada sin vida en el interior de su casa en Las Heras luego de que durante varios días sus familiares no tuvieran noticias de ella.

Este mediodía, los allegados de la mujer fueron a ver si se encontraba bien ya que no atendía el teléfono y comprobaron que estaba tirada en el piso tras subirse al techo de la vivienda ubicada en Ejército Argentino y Lisandro Moyano.

Los conocidos le comentaron a MDZ que el aislamiento había ahondado la soledad de la señora, de más de 80 años de edad. "La semana pasada le tiré por debajo de la puerta una boleta de luz que estaba afuera de la casa. Golpeé pero nadie me respondió. Me llamó la atención porque siempre salía a limpiar la vereda y hace varios días que no la veía", contó un vecino.

La información preliminar proporcionada por el Ministerio de Seguridad indica que la mujer habría muerto por causas naturales al descompensarse y no recibir atención médica. Al parecer, sufría problemas del corazón.

Se investigan las razones que provocaron la muerte de la mujer, quien llevaría varios días sin vida. En el lugar trabaja Policía Científica y el cadáver fue trasladado a la morgue.