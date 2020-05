Habló el padre del escribano: "Esto es una sorpresa espantosa"

Ricardo Baladía (56) mató a cuchillazos al jardinero Miguel Alejandro Pereyra (42); lo cortó con un hacha e intentó arrojarlo a orillas del río Luján. Este viernes, su padre conversó con la prensa y contó que acababa de enterarse del crimen.

"Todavía no he podido hablar con mi hijo", dijo Norberto, que tiene 87 años. "Pero esto es una sorpresa espantosa", agregó. "He pasado muchos golpes; pero nada como lo que vivo ahora".

Un colega de Infobae le preguntó si creía que su hijo era capaz de semejante atrocidad. "Vamos a ver -respondió el padre-. No puedo emitir opiniones sin fundamento. Sé que él tenía armas y que era legítimo usuario. También sé que le robaron en el estudio. Ocurrió hace no mucho, a principios de año. Una persona entró, hizo un destrozo y robó muchos objetos y dinero. Igual esto me ha dejado conmocionado".

Ricardo Baladía fue detenido cuando intentaba deshacerse del cadáver de Pereyra a orillas del Río Lujan y a metros de una iglesia. Actualmente está en la celda de una comisaría para ser indagado. No tenía antecedentes penales, aunque algunos testimonios indican que sufre trastornos psiquiátricos.