Una triste felicidad: nació su nieta y la conocieron por la ventanilla de un auto

A ti mamu00e1 Me perdonaru00e1s que no te llamara para decirte u201cmamu00e1 nos vamos al hospital, estoy de parto!!!u201d. Sabu00eda que de haberlo hecho te hubieses pasado la noche en vela, du00e1ndole mil vueltas a la cabeza y sufriendo por la situaciu00f3n que podru00edamos estar viviendo en el hospital con la que estu00e1 cayendo, y conociu00e9ndote, seguro que muerta del miedo por nosotras. Perdu00f3name, pero queru00eda evitarte ese mal trago. Mamu00e1 India llegu00f3 al mundo rodeada de amor, pero no hubo visitas, no hubo globos ni bombones, no pudiste sentarte a los pies de mi cama para hablar sobre cu00f3mo habu00eda ido, no tuve tu abrazo, ni ella tuvo tu beso. Me moru00eda de ganas de explicarte que conseguimos ese parto natural que tanto sou00f1aba, queru00eda explicu00e1rtelo todo, queru00eda que te sintieras orgullosa de mi, tantas veces que te habu00eda preguntado, mamu00e1 tanto duele? Y siempre me respondias lo mismo, u201cmucho, pero ese dolor se olvidau201d, y ahora que por fin se lo que tu00fa sentiste, no puedo compartirlo contigo como me gustaru00eda. No has podido tener la foto de esa primera vez con tu nieta en brazos, sigues sin saber cu00f3mo de suave es su piel, ni a que huele, cru00e9eme mamu00e1, esta niu00f1a es de terciopelo. Este virus nos ha robado muchos momentos, por ello quise daros esta sorpresa a la salida del hospital camino a casa. Quise que al menos pudierais conocerla dos minutos, me conformaba con bajarais a vuestra porteru00eda y mostraros a vuestra nieta detru00e1s de esas mascarillas y a travu00e9s de una ventana sin poder tocarla. No puedo veros las caras, pero se que papu00e1 y tu estu00e1is sonriendo, no sois capaces de hablar sin tragar saliva, y las lu00e1grimas en los ojos os delatan. Nunca en la vida me hubiese imaginado que seru00eda asu00ed, nunca en la vida pensu00e9 que algo tan fru00edo pudiera llegar a ser tan sumamente u00edntimo y cercano, he aprendido que los besos y los abrazos tambiu00e9n pueden darse a travu00e9s de la mirada. Mamu00e1 ese abrazo llegaru00e1, y todo lo que estamos viviendo nos serviru00e1 para valorarlo mucho mu00e1s, llegaru00e1 ese beso, esa caricia y podremos llenar nuestra caja de recuerdos de todas esas primeras veces, solo tenemos que esperar un poquito mu00e1s. . . . #nacerenpandemia #covid #partonatural #parirenpandemia #mama #abuela #debalconabalcon