Una nena llevó merienda para todos y se la rechazaron por ser hija de chinos

Una nena hija de chinos, pero que nació y está creciendo en Argentina, fue discriminada por sus compañeros quienes rechazaron la merienda que llevó para compartir en el aula por temor al coronavirus que se expande por todo el mundo.

El lamentable hecho sucedió en una escuela de Trelew, Chubut, y se dio a conocer a través de un escrito que realizó la mamá de una de las compañeritas de Anna Liu, la pequeña discriminada que es la mejor amiga de Sophia, su hija.

Natalia Lavena realizó el descargo de los sucedido en su perfil de Facebook y contó que ese día los niños tuvieron que llevar merienda porque "el gobierno no mandó las partidas para la copa de leche".

"La mamá de Anna Liu mandó budín y chupetines para todo el grado, por si alguno de los nenes no tenía. Ella tiene un mercado y labura todos los días, todo el día, no le sobra la plata, pero seguramente sabe lo que es que te falte comida y se preocupó por todos los nenes, no sólo por su hija", contó Natalia en la red social.

La mujer contó que la situación no solo fue sufrida por la pequeña Anna Liu, si no también por su familia. "Su mamá nos mandó un mensaje al grupo de padres con mucha angustia. Angustia que entiendo, que comparto y que me llena de indignación. Nos aclara, como si hiciera falta, que sólo están en Trelew, que no viajan ni a la playa porque trabajan todo el día. Qué de dónde van a sacar el virus".

Finalmente la mamá de Sophia, a quien no le importa que su amiguita tenga los ojos rasgados, carita de oriental o no hable muy bien el castellano todavía, compartió una cruda reflexión.

"Yo no me aguanto la rabia de que haya pibes de primaria con tanto odio suelto, de que haya adultos que le caguen la cabeza a los pibes de esa forma, que les digan que odiar a otro porque es distinto está bien, que tener los ojos rasgados aunque seas igual de argentina que yo te haga sospechosa de portar un virus", denunció.