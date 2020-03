Tres millones de argentinos ya solicitaron el ingreso familiar de emergencia

Un total de 3.020.885 argentinos han solicitado ya el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia que ha puesto en marcha el Gobierno nacional y que consiste en una asignación de 10.000 pesos.



Este domingo se inscribirán las personas con documentos finalizados en 4 y 5, el lunes los que terminen en 6 y 7 y el martes 31, en 8 y 9, según la agencia de noticias Télam. El trámite es completamente digital en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).



Así habrían tenido ya opción de solicitar la ayuda un tercio de la población, con lo que el total de solicitantes podría alcanzar los nueve millones.



La prestación comenzará a ser abonada en torno al 15 de abril y se prevé solo una por familia. Se destina a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y de entre 18 y 65 años de edad.



A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.



Además, es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar. Las personas beneficiarias de estas últimas no necesitarán realizar el trámite debido a que el monto se le acreditará de manera automática.