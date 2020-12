TikTok viral: la reacción de una novia a una humilde invitación

La invitación de un novio a su novia a sentarse en una panadería a comer pan y tomar gaseosa se hizo viral en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Es que es tan humilde que sorprendió al mundo entero.

El hecho ocurrió en Colombia, donde un joven grabó a su novia sin que esta se de cuenta, y la compartió en Facebook. El video se popularizó este martes 22 de diciembre del 2020.

"Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentarnos aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Si no quiere, vamos para la casa entonces", dijo él.