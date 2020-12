¿El 24 se trabaja? Qué fechas festivas corresponden por Ley

El año 2020 fue un año particular. A esta altura nadie lo duda. Pero la afirmación va más allá de la pandemia. También fue inédito en cuanto a su calendario.

El año que termina fue un año bisiesto - incluye un día más de lo habitual, ya que cada 4 años febrero tiene 29 días y no 28- y, además, tiene un récord de días feriados.

En total, el 2020 comprendió 11 jornadas “no laborables“ por fechas históricas y 8 fines de semana largos que estimulan el desarrollo del turismo.

Dudas acerca del feriado: ¿El 24 se trabaja?

Sin embargo, todos los años muchos caen en la duda sobre la jornada del 24 de diciembre ¿Corresponde ir a trabajar? ¿Se hace pero sólo jornada simple?

La respuesta es que ese día, el acuerdo será con el empleador, porque el día feriado nacional es en realidad el 25 para la celebración navideña.

Cuando se trata de feriado nacional, los empleados no están obligados a trabajar. En el caso de hacerlo, su empleador debe pagarles el doble de lo percibido por día.

Por el contrario, en un día denominado “no laborable“ el empleador puede decidir si se lleva a cabo normalmente la jornada, si transcurre pero a la mitad de su tiempo normal o si no se trabaja.



En el caso de que la empresa disponga que se trabaja, se paga como un día normal, no se duplica la paga. Muchas veces, si no se trata de un comercio que pueda incrementar sus ventas trabajando hasta último momento, lo que se hace es concurrir media jornada o adelantar trabajo para ese día liberado.

Marco formal

Cada feriado cercano se anuncia en la página del Ministerio de Interior de la República Argentina mediante un coqueto contador que va avisando cuánto falta con exactitud para disfrutar del próximo día libre.

El sitio es un buen lugar de consulta para aclarar cuando el calendario dispuesto por las autoridades señala un feriado inamovible o cuándo puede ser posible que lo muevan a una fecha diferente de la original para conseguir los famosos “feriados puente“ que estimulen la actividad turística.

Según estas páginas oficiales, el próximo feriado nacional es el 25 de diciembre para celebrar la Navidad.

Algunas diferencias para tener en cuenta

Un feriado nacional no es lo mismo que un día no laborable. No obstante, los dos se rigen por la ley 27. 399.

En el caso de la gestión pública, sus empleados son alcanzados por el asueto de los días no laborables. En cambio, en el caso de los trabajadores vinculados a tiendas, empresas, comercios o compañías privadas, no. Sus empleadores podrán decidir si otorgan el día o no.

En el caso de que las autoridades den la directiva de que se trata de un día laborable, se paga normalmente.

Cabe aclarar que en el caso de no trabajar en un día de feriado tradicional se abona al empleado como si hubiera concurrido, tanto en el caso de los empleados públicos como en el de los del sector privado.

En cuanto a los feriados que promueven el turismo, el último feriado puente de diciembre fue el 7 según el decreto 717/2019.