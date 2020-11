Crean un "diccionario de libros" con reseñas de lectores

View this post on Instagram

u26a1ufe0fSumate a participar y leer el "Diccionario de Librosu201d, un diccionario de recomendaciones de libros hecho por lectores y lectoras! Ya hubo mu00e1s de 1200 visitas a la pu00e1gina desde que lo lanzamos hace 72 horas. ud83cudf0aYa mandaron recomendaciones de libros de Abelardo Castillo, Albert Camus, Herman Hesse, Camila Sosa Villada, John Kennedy Toole. Kazuo Ishiguro, Fernanda Triu0301as, Dino Buzzati, Ernest Hemingway, Juan Forn, Hang Kang, Juana Bignozzi, Leila Guerriero, Marcelo Kohen, entre otrxs. ud83dudcab u00bfCou0301mo participar? Muy sencillo: metete en diccionariodelibros.com (link en la bio) y seguiu0301 las instrucciones para mandar tu recomendaciou0301n. Yo estareu0301 a cargo del trabajo de ediciou0301n de cada texto. Una vez publicado, ya pasau0301s a formar parte del iu0301ndice de lectorxs. Invito, asimismo, a leer las recomendaciones ya publicadas! ud83dudde3ufe0fComo deciu0301a Borges: leer es una actividad mau0301s civil que la de escribir. Leamos. Recomendemos. Armemos juntxs este diccionario de libros. ud83dude4fGracias por compartir y correr la voz! #DiccionarioDeLibros