La dura carta de la sobrina de Alperovich a un año de la denuncia por abuso

José Alperovich, exgobernador tucumano y actual senador nacional, fue denunciado por abuso sexual por su sobrina y ex asesora hace exactamente un año. El funcionario pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo. Tras cumplirse el periodo, el Frente de Todos extendió el requerimiento por tiempo indefinido, según detalla Infobae.

La víctima del presunto abuso sexual compartió una carta donde le pide respuestas a la Justicia: “Ha pasado un año. Sigo esperando, día a día, respuestas, investigaciones serias, medidas, justicia".

Y agrega: "Y mientras, miro a mi alrededor y advierto que ni el horror que me tocó vivir, ni los infiernos que atraviesan miles de mujeres y niñas son suficientes para que traten las causas con la responsabilidad y debida diligencia que merecen. Me alerta y me asusta, porque nos están matando”.

El bloque de senadores del Frente de Todos le extendió la licencia a Aperovich.

“Denuncié penalmente a José Alperovich por hechos de violencia sexual, física y psicológica contra mi persona, ocurridos tanto en Buenos Aires como en Tucumán desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Al día de la fecha mi causa aún no tiene definida su competencia, cabe aclarar que las denuncias son distintas, por eso su asentamiento en cada jurisdicción según corresponda”, indica.

La sobrina que denunció a José Alperovich de abuso sexual publicó una fortísima carta relatando su derrotero: "quiero dar cuenta de las desviaciones, contratiempos y demoras que las causas atraviesan, acciones que hacen que 365 días después continúe en el punto de inicio" pic.twitter.com/JZ44q8sqLV — Martín Dzienczarski González (@martindezeta) November 22, 2020

Alperovich cuenta con inmunidad de arresto por los fueros parlamentarios.

“¡Aquí estoy! Ha pasado un año, e insisto porque estoy acá. Por las que callan, por las que no y no fueron escuchadas, por las que aun muertas no encuentran un límite a la violencia, a la exposición y vulneración a la que nos enfrentamos a diario. El Estado es responsable”, concluye la carta.