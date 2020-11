Fuerte choque en cadena entre tres camiones en el Acceso Sur

Esta mañana, tres camiones protagonizaron un fuerte choque en cadena en el Acceso Sur, pasando la ruta 60, en el departamento de Luján de Cuyo.

El accidente se registró en la mano que va al norte cuando, por razones desconocidas, un camionero perdió el control del rodado y embistió la parte trasera de otro camión.

"Venía atrás de un camión y me chocaron de atrás. Me chocó un camión brasileño o paraguayo, me destrozó. Me duele un poco el brazo y la pierna porque salté en la cabina, parecía un muñeco", contó Roque, que se llevó la peor parte en el accidente.

Tras ser embestido de atrás, Roque terminó impactando a un tercer camión que perdió parte de la carga sobre el Acceso Sur. El tránsito se vio parcialmente interrumpido en la zona y por el momento se recomienda transitar con precaución.