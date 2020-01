Lanzan la Fiesta del Chivo con espectáculos y actividades gratuitas

La 34ª Fiesta Nacional del Chivo, que espera unas 80.000 personas entre turistas y mendocinos que homenajearán durante seis días a los crianceros de Malargüe, comenzará el 28 con grandes asados de chivito y otros platos, además de ofrecer espectáculos artísticos y actividades gratuitas, con el marco de los variados escenarios naturales de este departamento del sur de Mendoza.



El festejo se realizará en el Predio Gaucho de la ciudad cabecera del departamento y se espera la llegada de numerosos turistas chilenos.



“El festejo esta especialmente dedicado al criancero, que es a quien hay que homenajear, porque es el productor del plato principal de nuestra gastronomía: el chivito”, destacó hoy Marcelo Rivarola, director de Promoción y Políticas Turísticas de Malargüe.



El funcionario precisó al presentar esta nueva edición, que lo hacían "con gran expectativa, debido a que vuelve a ser una gran fiesta nacional como en alguna época lo fue".



"La idea es hacer un festival con entrada totalmente gratuita y al aire libre, para que pueda participar no solo el turismo, sino todo el pueblo de Malargüe”, destacó Rivarola.



Sin costo alguno, durante las seis noches se espera la llegada de unas 80.000 personas que podrán presenciar gratis las actuaciones de artistas como Destino San Javier, Canto Cuatro, ‪Los Nocheros‬, ‪Marcela Morelo y La Beriso, entre otros.



En cuanto a la expectativa de visitantes para cada noche del festival, desde el municipio aseguraron que serán más de 16.000 personas en el Predio Gaucho.



Este año, por decisión del intendente, Juan Manuel Ojeda, Malargüe no participará de la Fiesta Nacional de la Vendimia, por lo que no elegirá a su reina departamental durante la Fiesta del Chivo, y en reemplazo ofrecerá la Fiesta del Trabajo y la Producción Malargüina, la noche del viernes.



Sobre esa decisión de Ojeda, tras aceptar el reclamo popular en defensa de la minería en el departamento, prohibido por ley en la provincia, Rivarola afirmó: “Nuestra vendimia es el chivito, la papa, el ajo, el petróleo, la minería...esa es nuestra matriz productiva. Vamos a tener nuestra propia fiesta con nuestra representante de la Fiesta de la Producción y del reclamo popular”.



Los concurrentes a la Fiesta Nacional del Chivo podrán disfrutar de destrezas criollas, un amplio patio de comidas, parque de diversiones para niños, un centro cultural de artesanos y, como broche de oro, la carrera de caballos.



Además, se realizará el tradicional concurso de preparación del mejor chivo, a la llama, al disco, al horno o en estofado, entre las variedades para todos los gustos.



Desde el área de Turismo de Malargüe anunciaron que las reservas de hospedaje estaban ya en el 70% de sus 2.000 plazas hoteleras, además de los campings.



La Fiesta viene acompañada por la gran oferta de turismo de naturaleza en Malargüe, como la reserva La Payunia, Las Leñas, Los Molles, Caverna de las Brujas, Laguna de la Niña Encantada y Castillos de Pincheira.



En el área de Turismo confían en volver a las noches de los grandes festivales, con afluencia de turistas que llegarán por los tres pasos internacionales activos: Pehuenche, Vergara y Las Damas, que conectan con las VI y VII regiones chilenas.



También se espera una fuerte presencia de turismo interno, con mendocinos que buscan conocer rincones de su propio territorio.