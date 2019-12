Mendoza hoy fue la provincia más calurosa del país y vuelven las lluvias

El calor se hizo sentir este domingo, al punto que las temperaturas más elevadas del país se registraron en Mendoza y en la provincia de San Juan. La máxima llegó a los 32° C y la novedad es que se viene un lunes con mucho calor; 35° C de máxima, según el pronóstico de Contingencias Climáticas y 32° C, según el Servicio Metereológico Nacional. Sin embargo, este calor no se va a extender mucho ya que por noche podría llover. "Tormentas fuertes en el este y sudeste provincial", anticipa Contingencias Climáticas:

En tanto que a las 18, el Servicio Metereológico Nacional emitió una alerta de tormentas fuertes en el Este de la provincia:

Se prevé que a partir de la tarde del lunes 2 comiencen a desarrollarse tormentas en el área de cobertura. Se espera que algunas de ellas puedan ser localmente fuertes con ráfagas intensas, actividad eléctrica importante, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Las condiciones tenderán a mejorar a partir de la madrugada del martes 3.

El área que abarca esta alerta metereológica es sur de Córdoba, centro y norte de La Pampa, este de Mendoza, centro y sur de San Luis.

Mientras que para el Gran Mendoza, este es el pronóstico extendido del Servicio Metereológico Nacional: