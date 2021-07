Meghan Markle vive una amarga muerte de un ser querido en soledad: Harry no la acompaña

El tío de la duquesa de Sussex, Michael, a quien todos llamaban Mike, perdió la batalla contra la enfermedad de Parkinson, luego de una lucha sin cuartel durante muchos años, y falleció.

La enfermedad incluso lo había hecho sufrir varias caídas, pues afecta a las células nerviosas del cuerpo. Si bien Meghan no ha emitido comentarios públicamente sobre la triste pérdida de la familia, son muchos los que aseguran que nunca volverán y además fuentes han afirmado que Mike estaba orgulloso de la carrera televisiva de Meghan después de que encontró la fama en Suits, así como de sus logros como miembro de la familia real.

Algunos miembros de la prensa aseguran que la relación entre la duquesa de Sussex y Mike era muy cercana, sin embargo no fue invitado a la boda que su sobrina protagonizó junto al príncipe en la Capilla de San Jorge cerca del Castillo de Windsor en 2018.

Mike Markle estaba entristecido por la ruptura de Meghan con su padre, Thomas Markle. Una fuente le dijo al tabloide inglés The Sun que Michael sentía el orgullo por Meghan, a pesar de estar descontento por la pelea entre ella y Thomas. Según los informes, la fuente dijo: "Mike era un anciano encantador, gentil y de voz suave. Siempre estaba feliz de que le preguntaran sobre Meghan, pero cada vez que hablaba con alguien, principalmente quería hablar sobre su difunta esposa, la amaba mucho", explicó.

"Era bastante conocido en su comunidad por ser el tío de Meghan, y siempre se detenía a charlar para decir lo orgulloso que estaba de ella, aunque a menudo no estaba de acuerdo con cómo hacía las cosas". El año pasado, Michael habló sobre sus esperanzas de que Meghan y su padre dejaran atrás el conflicto, diciendo que siente que la pareja debería reconciliarse "antes de que sea demasiado tarde".

Se cree que Meghan y Thomas no han tenido ninguna relación desde el día de su boda, a pesar de que alguna vez estuvieron cerca. Meghan le dijo recientemente a Oprah que se sintió "traicionada" después de que su padre negara haber hablado con los tabloides sobre ella. Meghan explicó: "Realmente no puedo imaginarme haciendo nada que intencionalmente cause dolor a mi hijo. No puedo imaginarlo. Por eso para mí es difícil reconciliar eso".

El tío recientemente fallecido, un hombre de 82 años le dijo anteriormente a la revista Woman que había ayudado a Megan en su camino a convertirse en una estadista cuando ella tenía 20 años. Mike dijo que le aseguró a Megan una pasantía como oficial de prensa junior en la embajada estadounidense en Argentina cuando ella estaba considerando una carrera en relaciones internacionales.

Meghan debió vivir en soledad la noticia del fallecimiento de su tío, quien contaba con 82 años; pues Harry viajó a Reino Unido para descubrir una escultura sobre la princesa Diana, Lady Di.