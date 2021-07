Máxima de los Países Bajos y los 5 vestidos con los que deslumbró en Alemania: ¡votá a tu preferido!

Ya se sabe: los outfits de la Reina Máxima de los Países Bajos nunca defraudan y ella es considerada una de las integrantes de la realeza mundial más elegante. En su última visita a Alemania esto no fue excepción, y a continuación te detallamos sus cinco atuendos que quitaron el respiro:

Máxima llegó a Berlín con un vestido pintado por el artista argentino Pablo Piatti para la casa de modas belga Natán, que fue fundada por Edouard Vermeulen. La Reina es una fan de sus creaciones. El atuendo, asimétrico y más corto adelante, fue complementado por una cartera en tono pistacho, y aretes de Scully & Scully.

El segundo look es un outfit que Máxima ya había usado antes; by Jan Taminau. Elegante, color lavanda y bordados de cañas de bambú doradas y flores de cerezo. Completó el look con un par de sandalias doradas de tiras cruzadas de Gianvito Rossi y un clutch de Begum Khan.

La monarca volvió a mostrar uno de sus looks más comentados en su tercer cambio de ropa. Se trata de un vestido con transparencias complementado con un maxitocado de flores. Fue utilizado por la soberana en las carreras de caballos Royal Ascot tras presenciar la investidura de su marido como caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera en Reino Unido.

Muy chic, el ejemplar con escote palabra de honor y encaje celeste es una repetición: es de Valentino, y lo usó 10 años atrás durante la cena de gala que se produjo luego de la boda religiosa de Charlene y Alberto de Mónaco.

Esta vez lo usó para un concierto, y lo combinó con sandalias metalizadas con plataforma de Aquazzura y clutch de Dior.

El último diseño que lució también fue creado por la firma belga Natan. Con largo midi, constaba de un delicado estampado floral sobre fondo aguamarina. Lo acompañó con un cinturón de cuerdas que ciñe la cintura, de Max Mara. Por su parte, Completó su look con pamela de Fabienne Delvigne y pendientes en oro amarillo y rosa con topacio, cuarzo ahumado y 12 diamantes de 0,2 quilates, de la firma danesa Ole Lynggaard.

¿Cuál es tu predilecto?