Jimena Barón compartió con sus seguidores el desgarrador relato tras su nuevo video

Jmena (34) acaba de estrenar su nuevo tema musical, “Ya no te extraño”, con videoclip y todo. Fue publicado en YouTube el miércoles, y para el jueves ya se había posicionado entre las primeras tendencias de la plataforma.

Fuente: Instagram @jmena.

La artista, que no se avergüenza a la hora de hablar sobre sus reiterados fracasos en sus relaciones amorosas, compartió un sentido posteo en Instagram, donde contó lo que había significado para ella la grabación del nuevo tema y cómo le había dado una vuelta de rosca a la propuesta inicial de sus productores.

“La primera canción que hice de esta nueva era, allá en febrero del 2020, con el hilo de voz que tenía en ese momento, absolutamente de mierda en lo personal” escribió, haciendo referencia a su ruptura con Daniel Osvaldo, papá de su hijo Momo, con quien se había dado otra oportunidad. “Pensamos en regrabarla, cuando estuve bien, pero le sacaba verdad al tema y lo dejamos así”, agregó.

Fuente: Instagram @jmena.

“Amo este tema, tan distinto a lo que hice hasta ahora. Iba a ser el primero en salir pero me pareció una vuelta al ruedo demasiado triste y me la guardé un poco más. Ahora sí, con la pandemia que continúa, mercurio retrógrado y en pleno invierno, les tiro esta canción que abraza con melancolía esas relaciones que ojalá hubieran funcionado, pero no”. Reiteró a sus seguidores que su voz se encontraba mal en ese momento debido a la gran angustia debida a "la relación tóxica", y que hasta es difícil reconocerla si se la escucha sin saber que es ella.

“Creo que es un sentimiento muy hondo y doloroso conocido por muchos y quise hacerlo canción”, empatizó la cantante. De hecho, en una de las historias que compartió de sus fanáticos interpretando su tema, se pudo ver a una de las fans que escribió en Twitter “El tema que sacó Jmena me acarició el corazón con un bisturí”.

Fuente: Instagram @jmena.

La canción, que giró por todo el mundo, tiene casi medio millón de reproducciones en YouTube en apenas dos días.

Además, Jimena Barón compartió otro posteo, en el que agradece profundamente a todo el equipo que la acompañó en la producción y grabación del video. Comienza diciendo “Gracias por este recibimiento a 'Ya no te extraño' que no esperaba, el cagaso que me daba sacar esta canción tan distinta para mí, y que me deja el alma y el corazón tan en bolas”.

Alrededor de los rumores de romance con el co-protagonista de su video, Fernando Goncalves Lema, le agradeció “por su amor al trabajar, su pasión, dedicación, y por no achicarse cuando lo apuré con los besos”. En un Instagram Live, la cantante confesó que si bien el modelo le parece “un bombón”, no existe nada extra laboral entre ellos.