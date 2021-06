Isabel Macedo arremetió en Instagram contra los haters tras su cambio de look

El 22 de mayo de este año, Isabel Macedo sorprendió a todos sus seguidores con un drástico cambio de look: la morocha argentina -como la definían sus fans- abandonó su larga, saludable y envidiable cabellera oscura para pasarse literalmente al lado contrario de la vereda, llevando su pelo al rubio platinado con flequillo frondoso.

La novedad fue recibida por sus seguidores con sorpresa, y la actriz recibió cientos de halagos, como también varias críticas y lamentos. Además, los usuarios de la red social Instagram la asociaron con famosas como Valeria Lynch y Florencia Peña, y otros alegaron que el cambio la había hecho perder “finura y delicadeza”.

Su marido y ex gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, se manifestó al respecto y la apoyó al 100%. “Ella es una bomba y es evidente que se banca cualquier color. Está cada día más linda” expresó, enamorado.

Este jueves, la “nueva blonda” realizó un descargo a través de un video en sus Instagram stories en el que arremetió contra los “haters”. “Estoy tentada porque acabo de ver algunos mensajes: '¿Por qué te hiciste eso?', '¿Por qué te cortaste?'” comienza reproduciendo irónicamente las críticas recibidas.

“Ponele que tenga mis motivos y que sean sorpresa y no los quiera contar. Pero ponele que no tenga ningún motivo y lo haya hecho porque se me cantaba. ¡Bánquenme! No me digan '¿Qué te hiciste en la cabeza?', díganme 'Sí, bien, ¡qué bueno un cambio! Arriesgado, pero vamos'. Algo positivo, sino, mute”, concluyó Macedo con un cierto grado de enfado.

Evidentemente el cambio no fue muy bien recibido por los espectadores, que además realizaron especulaciones acerca de su origen. “¿Volvés a la tele? ¡Decime que sí!” y “Me muero, acá se viene un personaje nuevo, ¿no?”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos que intentaban explicarse de alguna manera la radical transformación.

