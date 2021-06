Meghan Markle reveló un emotivo regalo que le hizo a Harry para el día del padre

Meghan Markle ha celebrado el Día del Padre hablando sobre su nuevo libro para niños, y contando algunos recuerdos especiales con su esposo.

La duquesa de Sussex hizo una aparición en NPR Weekend Edition el domingo 20 de junio para hablar sobre "The Bench", libro que fue inspirado por un poema que ella misma le escribió a su esposo, el príncipe Harry, para el Día del Padre 2019, pocas semanas después de que la pareja le diera la bienvenida a su primer hijo, Archie.

Durante la entrevista, Meghan compartió que el poema que escribió era solo una parte de cómo celebró la ocasión especial. Ese año, ella también le consiguió una hermosa banqueta para parque.

"Me pregunté lo que la mayoría de nosotros se pregunta: ¿qué les voy a regalar?" Meghan, de 39 años, dijo durante la entrevista -que fue grabada poco antes de dar la bienvenida a su hija Lilibet Diana, cuyo nombre rinde homenaje a la reina Isabel y a Lady Di- el 4 de junio. "Pensé que solo quería algo sentimental y una banqueta sería un lugar para que él tuviera una pequeña base de operaciones con nuestro hijo", agregó.

En el respaldo del banco hay una placa, en la que aparece el poema de Meghan. "Este es tu banco, donde comenzará la vida para ti y para nuestro hijo, nuestro bebé", es una de las frases.

Meghan explicó que "The Bench" era una historia de amor. "Especialmente en este último año, muchos de nosotros nos dimos cuenta de que muchas cosas importantes suceden cuando estamos tranquilos", dijo. "Definitivamente fueron momentos de paz, en que veía a mi esposo e hijo desde la ventana simplemente mecerlo para dormirlo o cargarlo y jugar con él las que me inspiraron para escribir mi poema".

"Realmente mi escrito se trata de crecer con alguien y tener esta conexión profunda y esta confianza para que, sea en los buenos o en los malos momentos, cada uno sepa que tiene al otro", siguió Markle.

"Creo que cualquier niño puede abrir este libro y verse a sí mismo en él, ya sea con gafas, pecoso, con una forma de cuerpo diferente o con una etnia o religión diferente", agregó.

Meghan ha explicado que el libro se inspiró en un poema que le escribió a Harry después del nacimiento de su hijo. El miércoles pasado, en respuesta a la noticia de que The Bench había alcanzado el puesto número uno en la lista de los más vendidos de The New York Times, compartió una nueva publicación en el sitio web de la Fundación Archewell del Príncipe Harry y ella, y señaló que la historia "comenzó como una carta de amor a mi esposo e hijo, [y] me alienta ver que sus temas universales de amor, representación e inclusión resuenan en las comunidades de todas partes ".

"En muchos sentidos, la búsqueda de un mundo más compasivo y equitativo comienza con estos valores fundamentales", aseguró la duquesa.